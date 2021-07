Sodišče Evropske unije ponuja službo

Služba institucije za pravno prevajanje, ki jo sestavlja 600 pravnikov, zagotavlja prevode pravnih dokumentov, ki jih obravnava ali izda Sodišče Evropske unije. S tem zagotavlja učinkovit potek postopkov in večjezično širjenje sodne prakse vsem državljanom Unije ne glede na to, kateri jezik govorijo, ter jim omogoča dostop do pravice in sodne prakse na evropski ravni.Služba prevaja zelo raznovrstna pravna besedila, ki se razlikujejo glede na več značilnosti: občutljivost zadeve, vsebino, vrsto dokumenta (listine v postopku, sklepni predlogi generalnih pravobranilcev, sodbe, sklepi), jezik, slog, dolžino, pravno kulturo avtorja itd.Skoraj tretjino besedil prevedejo zunanji sodelavci (zunanji prevajalci). Ti so lahko fizične ali pravne osebe, s katerimi je institucija sklenila pogodbo, ki temelji na najstrožjih pravilih zaupnosti, in s katerimi institucija tesno sodeluje. Cilj je pridobiti zelo kakovostne prevode.Naročnik oglasne vsebine je Court of Justice of the European Union