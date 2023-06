Sočna afera: Bidnov sin jemal mamila in seksal s prostitutkami

Sin ameriškega predsednika Joeja Bidna je poskrbel za sočno afero, ki v teh dneh polni ameriške medije. Na dan je prišlo na tisoče fotografij, na katerih se 53-letni odvetnik Hunter Biden gol zabava s prostitutkami in uživa mamila.

8864 fotografij je prišlo v javnost.

Fotografije je v javnost spravila desničarska skupina Marco Polo, prej pa so bile shranjene na Hunterjevem prenosnem računalniku. Med skoraj 9000 fotografijami so tudi vsakdanji družinski prizori z očetom Joejem in drugimi člani Bidnove družine. Fotografije so bile posnete med letoma 2008 in 2019 na prestižnih lokacijah, kot so Havaji in Cabo San Lucas, ter na potovanjih v London, Pariz, Rim in na Kosovo. Nepridipravom jih je uspelo ukrasti iz Hunterjeve aplikacije macbook pro iphoto in iz iphona XS. Hunter jih je razpošiljal naokrog v tekstovnih sporočilih, po whatsappu in na druge načine.

Objavila jih je desničarska skupina Marco Polo.

Med fotografijami je 579 posnetkov računalniškega zaslona. Objava fotografij je šokirala družino Biden. Poleg eksplicitnih fotografij jih je še posebno prizadela objava fotografij mladoletnih članov družine. Biden je aprila najavil, da se bo znova podal v boj za predsednika, kar je bil najverjetneje sprožilec škandala.