So Rusi v priznanje umora prisilili nedolžnega priseljenca?

Ruske oblasti so prijele osumljenca za torkov umor poveljnika enote za kemično, biološko in radiološko obrambo Igorja Kirilova, so sporočili preiskovalci in dodali, da gre za leta 1995 rojenega Uzbekistanca, ki naj bi deloval v imenu Ukrajine. Po poročanju CNN je moškemu ime Akhmad Kurbanov.

Kurbanov naj bi priznal, da ga je za umor rekrutirala ukrajinska obveščevalna služba, ki mu je za uspešno izveden umor ponudila 100.000 ameriških dolarjev in evropski potni list. Umor naj bi tudi v živo prenašal.

Po navedbah ruske varnostne službe FSB je 29-letnik obtožen izvedbe terorističnega dejanja, umora ter nezakonite proizvodnje in posedovanja eksploziva, za kar mu grozi dosmrten zapor.

Igor Kirilov je umrl v torek. FOTO: Russian Defence Ministry Via Reuters

So ga v priznanje prisilili?

Čeprav naj bi Kurbanov dejanje priznal, pa vsi njegovemu priznanju ne verjamejo. Na družabnih omrežjih se namreč vrstijo zapisi, da naj bi 29-letnik v priznanje prisilil prav FSB.

»V Rusiji se ni veliko spremenilo od časov KGB. Njegova posodobljena različica FSB še naprej v pripore tlači uboge tujce in jim poskuša naprtiti nerazrešene umore. Tokrat so k priznanju mora enega najvišjih Putinovih generalov prisilili migranta iz Uzbekistana. Če so lahko naključni priseljenci sposobni takšnih dejanj, je Putinov najožji krog sodelavcev v hudih težavah ... a ne za dolgo,« se glasi ena od objav tistih, ki močno dvomijo, da je Akhmad Kurbanov kriv.