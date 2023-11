So umetno inteligenco pripeljali do točke, ko bi lahko ogrozila celotno človeštvo?

V zadnjih desetletjih smo se lahko nagledali hollywoodskih znanstvenofantastičnih filmov, v katerih pametni stroji nadvladajo človeka. Ali smo temu vse bližje, se od konca prejšnjega tedna, ko je upravni odbor podjetja Open AI, ki je lani vzpostavilo slavnega klepetalnega robota umetne inteligence ChatGPT, nepričakovano odpustil glavnega izvršnega direktorja Sama Altmana, zdaj vse bolj glasno ugiba. Altmana so po protestu zaposlenih kmalu vrnili na vodstveni položaj.

Znanstveniki poslali pismo

Skupina znanstvenikov je že pred omenjeno odmevno novico vodstvu podjetja poslala pismo, v katerem so trdili, da je Altman s sodelavci razvil projekt Q*. S tem pa da bi bilo lahko celo ogroženo človeštvo. Prav to dejstvo naj bi namreč Altman skrival pred člani upravnega odbora.

UI naj bi že uspelo samostojno razmišljati.

V okviru omenjenega projekta naj bi OpenAI uspelo ustvariti umetno inteligenco, ki je sposobna avtonomnega razmišljanja in večino zadanih nalog celo bolje reševati od človeka. Menda naj bi stroj že tako zelo dobro reševal matematične probleme, da so bili znanstveniki o njegovem nadaljnjem razvoju tako zelo optimistični in hkrati zaskrbljeni, saj naj bi šlo za »tehnološko jedrsko bombo«.

»Problem z OpenAI je v tem, da nihče ne ve, kaj dejansko razvijajo in s kakšnimi metodami. Tako tudi ne moremo vedeti, do katere stopnje so razvili določen projekt. Zelo težko je špekulirati, kaj delajo, saj niti ne vemo, kaj delajo,« je za hrvaški Večernji list komentiral eden od največjih hrvaških strokovnjakov na področju umetne inteligence Sven Lončarić. Meni, da trenutno še ni mogoče razviti takšne umetne inteligence, ki bi se lahko kosala s človeško. Trenutno si z njo lahko človek le pomaga pri določenih nalogah. Z razvojem v naslednjih letih pa se morda tudi to spremeni.