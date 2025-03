So pogajanja le predstava za javnost? Putin je menda že odločen, da z mirom ne bo nič

V javnost je pricurljala vsebina tajnih ruskih dokumentov, ki razkrivajo, da z mirom v Ukrajini vsaj še eno leto ne bo nič. Ruski predsednik Vladimir Putin namreč menda načrtuje popolno uničenje ukrajinske vlade, preden bi bil pripravljen na pogajanja in mir, znebiti se hoče ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, pa tudi oslabiti Združene države Amerike in preprečiti vsakršno posredovanje Zahoda v Ukrajini ali Rusiji. Poleg tega želi Putin bistveno zmanjšati vpliv zahodnih kultur in ponovno dvigniti rusko kulturo, jezik in vero.

Moskva v prekinitvi ognja vidi le predah za ukrajinsko vojsko Prekinitev ognja v Ukrajini, ki jo predlagajo ZDA, bi bila zgolj predah za ukrajinsko vojsko, ki je trenutno na bojišču v težavah, je danes dejal svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov. O ameriškem predlogu, na katerega je Ukrajina že pristala, bo po njegovih besedah najverjetneje še danes govoril tudi Putin.

Čeprav se Rusija že nekaj tednov pogaja glede miru v Ukrajini, Putin deluje tudi precej razumno, pripravljen je na pogovore in sodelovanje z ZDA, pa je vse skupaj, kot kaže, dobro premišljena igra. Kot je razvidno iz dokumentov, ki jih je objavil časnik Washington Post, je menda že jasno, da Putin ni pripravljen na nobena pogajanja, je pa Kremelj sestavil svoj seznam zahtev, brez katerih z mirom ne bo nič.

Rusija krepi kampanjo dezinformacij?

Tako denimo nima smisla, da se kakršna koli pogajanja nadaljujejo že zdaj, saj pred letom 2026 Rusija ne namerava umakniti vojske iz Ukrajine. Zahteva odstranitev Zelenskega s položaja predsednika Ukrajine, zavrnitev članstva Ukrajine v Natu, suverenost nad prisvojenimi območji, konflikta noče reševati ob posredovanju evropskih mirovnih sil, prav tako ne želi predlaganega »varovalnega pasu«. Načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi v Ukrajini vzpostavil mir v sto dneh, so v Kremlju opisali kot povsem nemogočega.

Ukrajinski časnik Kyiv Post medtem piše, da je Kremelj močno okrepil agresivno kampanjo dezinformacij, katere cilj je diskreditirati Zelenskega in ga prikazati kot oviro za konec vojne. Kampanja, ki naj bi bila namenjena predvsem ameriškemu občinstvu, želi spodkopati ameriško politično in javno podporo Ukrajini, po navedbah omenjenega časnika pa vključuje pripovedi, ki jih je Trump v preteklem mesecu že večkrat ponovil v nagovorih v Ovalni pisarni.