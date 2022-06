So na Kitajskem zaznali signale nezemljanov?

S Kitajske poročajo, da so s teleskopom Sky Eye morda ujeli signale nezemeljskih civilizacij.

Astronomi na Pekinški univerzi so odkrili »več primerov možnih tehnoloških sledi in nezemeljskih civilizacij izven Zemlje,« piše v poročilu, objavljenem v torek, (14. junija) v Science and Technology Daily, uradnem časopisu kitajskega ministrstva za znanost in tehnologijo. Več preberite TUKAJ.