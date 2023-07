So moški odveč? Ženske na potovanja samo v ženski družbi

Pravijo, da je najlepše potovati, če potuješ sam, o tem pa poje celo bivša priljubljena jugoslovanska rockerska popevka. Nič čudnega torej, da so potovanja za tiste, ki želijo na pot brez partnerja ali pa so samski, tako priljubljena, da obstajajo agencije, ki se ukvarjajo prav s potovanji za tiste brez para, izleti, ki jih ponujajo, pa so pogosto bolj mamljivi in zanimivi kot ponudbe običajnih agencij, in pogosto tudi pregrešno dragi. Bistvo je, da na njih ne boste doživeli, da bi vam, ker nimate para, ponujali dvoposteljno sobo in, bog ne daj, celo cimra.

One Traveller iz Norfolka solo popotnike navdušuje s skrbno izdelanimi itinierariji: ko se enkrat prijavite za potovanje, vam ni treba več skrbeti za nobeno stvar. Ponujajo vse, od sprehajalnih izletov po Oxfordu do pravih popotovanj, na primer v Južno Ameriko.

Ogled sončnega zahoda iz džungle je le ena v pestrem naboru ponudb. FOTO: Getty Images

Potovalna agencija Just You je namenjena popotnikom brez para, ki se želijo na počitnicah dobro zabavati. Najbolj priljubljena sta njihov treking po Ugandi in obisk Tadž Mahala v Indiji. Lani so začeli ponujati serijo izletov samo za ženske, kar se menda odlično obnese. Dekleta potujejo brez moške družbe med drugim v Camino de Santiago in v čudovito italijansko obmorsko mesto Amalfi.

Solo Holidays so začeli organizacijo izletov po igriščih za golf po svetu. Ti so še danes velik del njihove ponudbe, poleg pa organizirajo tudi aktivne počitnice za tiste, ki radi smučajo ali kolesarijo. Popotniki spijo v sobah izključno sami. Poskrbeli so tudi za ljubitelje počitniškega razvajanja: eden njihovih najbolj priljubljenih počitniških aranžmajev so ekskluzivne počitnice v Beyaz Suite Hotel v Bodrumu v Turčiji.