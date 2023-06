So imele ZDA prste vmes pri uporu Wagnerja? To je povedal Biden

Ameriški predsednik Joe Biden je v prvem javnem odzivu na dogajanje v Rusiji poudaril, da ZDA in zveza Nato nista imela nič z uporom skupine plačancev Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina proti vodstvu ruske vojske. Biden je v Beli hiši dejal, da je svoje svetovalce prosil za sprotno obveščanje o dogajanju konec prejšnjega tedna, prav tako je imel sprotne stike s ključnimi zavezniki.

Po umiritvi položaja in umiku Prigožina v Belorusijo ZDA po Bidnovih besedah še vedno ocenjujejo, kaj se je zgodilo, vendar pa podpora Ukrajini ostaja neomajna. Zavezniki so se strinjali, da Putinu ne smejo dati nobene možnosti izgovora, da bi lahko krivdo zvalil na Zahod ali zvezo Nato, je dejal Biden. »To je bil boj znotraj ruskega sistema,« je zagotovil. Dejal je še, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu zagotovil, da bodo ZDA še naprej podpirale obrambo Ukrajine, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v Rusiji.

Pred Bidnom je že državni sekretar Antony Blinken v zadnjih dneh večkrat ponovil, da upor Wagnerja ni imel nič z ZDA in zahodnimi zavezniki.