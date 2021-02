Smučal sredi Aten

Medtem ko naše kraje že odločno zajema spomladansko vreme, se snega veselijo tam, kjer je bela odeja le redka obiskovalka. V Jeruzalemu je tako v četrtek po šestih letih zapadel sneg in povzročil številne preglavice v prometu, mnogim šolarjem so odpovedali pouk.



Oblasti so pozvale prebivalce, naj ostanejo doma in se izogibajo nepotrebnim potovanjem, ne nazadnje so ponekod ustavili avtobusne povezave, ceste pa marsikje niso dočakale plugov, ki so jih prednostno namenili čiščenju okolic bolnišnic in višje ležečih predelov. Snežna odeja je marsikoga zvabila na prosto in tudi številne odrasle pritegnila v izdelovanje snežakov in kepanje, ponekod pa padavin niso bili tako zelo veseli: marsikje je namreč preglavice povzročalo neurje s snegom, dežjem in točo, številni so ostali brez električne energije. Sneg je prekril tudi dele Libije, Sirije in Libanona.



Sneg je presenetil tudi Grčijo, predvsem prestolnico, kjer so padavine pričakali povsem nepripravljeni. Temperature so se namreč v nekaj dneh nepričakovano hitro spustile, sneg je pobelil tako Akropolo kot razkošne plaže. Več tisoč gospodinjstev v Atenah je tudi še vedno brez elektrike. Največ težav imajo v občini Dionisos, kjer so že razglasili izredne razmere. Prebivalci, številni so tudi brez tekoče vode, morajo taliti sneg za pitje in kuhanje, pokvarljiva živila pa hranijo na prostem. »Nihče ne gre domov, dokler elektrike ne dobi še zadnji dom,« je državnemu podjetju za distribucijo električne energije zaukazal premier Kiriakos Micotakis.



Vsaj nekateri pa so se zimske idile nadvse razveselili. Denimo norveški veleposlanik Frode Overland Andersen, ki se je s hčerko kar z mestnega griča s smučmi spustil po pobočju. Kot je pojasnil, se je vsaj za nekaj časa počutil kot doma, posnetek smučanja sredi Aten pa je seveda postal spletna senzacija.

