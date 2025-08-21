Smrtonosni vročina in požari v tej evropski državi

V teh dneh, ko so na več koncih Evrope, ki so jo zajeli vročinski valovi, izmerili rekorde, iz Španije prihaja novica o več kot 1100 smrtnih primerih domnevno zaradi vročine. Te smrti, večinoma med osebami, starejšimi od 65 let, in tistimi, ki so že imeli zdravstvene težave, so povezali s 16-dnevnim vročinskim valom, ki se je končal v ponedeljek. Kot je namreč v torek sporočil Inštitut za zdravje Carlos III., bi jih lahko pripisali visokim temperaturam.

Veliko povečanje

Po navedbah inštituta je bilo v Španiji med 3. in 18. avgustom 1149 tovrstnih smrtnih primerov. Tudi v juliju je inštitut poročal o 1060 smrtnih primerih, ki jih je mogoče pripisati visokim temperaturam, kar je 57-odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Inštitut je pri raziskavi uporabil podatke španskega sistema za spremljanje umrljivosti (MoMo), ki jih je nato primerjal z zgodovinskimi podatki. Upošteval je tudi zunanje dejavnike, kot so vremenski podatki meteorološke agencije Aemet, da bi ocenil verjetne vzroke za povečanje umrljivosti.

Tudi 1060 julijskih smrtnih primerov je mogoče pripisati visokim temperaturam.

Čeprav sistem MoMo ne more potrditi neposredne povezave med smrtnimi primeri in visokimi temperaturami, zagotavlja najbolj zanesljivo oceno smrtnih primerov, pri katerih je bila vročina verjetno odločilni dejavnik.

V Španiji, pa tudi na Portugalskem, so v teh dneh divjali gozdni požari. Španski gasilci, reševalne službe in specializirane vojaške enote so se v teh dneh borili z najmanj 20 večjimi. Skupaj naj bi pogorelo okoli 350.000 hektarjev površin, bilo je tudi več smrtnih žrtev. Po poročanju časnika El País je letošnja sezona požarov najhujša v zadnjih treh desetletjih. Raziskovalci opozarjajo, da podnebne spremembe povzročajo vse bolj vroča, suha in nevarna poletja v Evropi, ki se segreva hitreje kot vse druge celine na svetu.