ŠPANIJA

Smrtonosni vročina in požari v tej evropski državi

V Španiji 1149 smrti v 16 dneh povezali z vročino. Gasilci so se borili z 20 večjimi gozdnimi požari.
Fotografija: Letošnja sezona požarov je najhujša v zadnjih treh desetletjih. FOTO: Miguel Riopa/Afp
Odpri galerijo
Letošnja sezona požarov je najhujša v zadnjih treh desetletjih. FOTO: Miguel Riopa/Afp

Ju. P.
21.08.2025 ob 06:54
Ju. P.
21.08.2025 ob 06:54

Poslušajte

Čas branja: 2:22 min.

V teh dneh, ko so na več koncih Evrope, ki so jo zajeli vročinski valovi, izmerili rekorde, iz Španije prihaja novica o več kot 1100 smrtnih primerih domnevno zaradi vročine. Te smrti, večinoma med osebami, starejšimi od 65 let, in tistimi, ki so že imeli zdravstvene težave, so povezali s 16-dnevnim vročinskim valom, ki se je končal v ponedeljek. Kot je namreč v torek sporočil Inštitut za zdravje Carlos III., bi jih lahko pripisali visokim temperaturam.

Veliko povečanje

Po navedbah inštituta je bilo v Španiji med 3. in 18. avgustom 1149 tovrstnih smrtnih primerov. Tudi v juliju je inštitut poročal o 1060 smrtnih primerih, ki jih je mogoče pripisati visokim temperaturam, kar je 57-odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Inštitut je pri raziskavi uporabil podatke španskega sistema za spremljanje umrljivosti (MoMo), ki jih je nato primerjal z zgodovinskimi podatki. Upošteval je tudi zunanje dejavnike, kot so vremenski podatki meteorološke agencije Aemet, da bi ocenil verjetne vzroke za povečanje umrljivosti.

Tudi 1060 julijskih smrtnih primerov je mogoče pripisati visokim temperaturam.

Čeprav sistem MoMo ne more potrditi neposredne povezave med smrtnimi primeri in visokimi temperaturami, zagotavlja najbolj zanesljivo oceno smrtnih primerov, pri katerih je bila vročina verjetno odločilni dejavnik.

V Španiji, pa tudi na Portugalskem, so v teh dneh divjali gozdni požari. Španski gasilci, reševalne službe in specializirane vojaške enote so se v teh dneh borili z najmanj 20 večjimi. Skupaj naj bi pogorelo okoli 350.000 hektarjev površin, bilo je tudi več smrtnih žrtev. Po poročanju časnika El País je letošnja sezona požarov najhujša v zadnjih treh desetletjih. Raziskovalci opozarjajo, da podnebne spremembe povzročajo vse bolj vroča, suha in nevarna poletja v Evropi, ki se segreva hitreje kot vse druge celine na svetu. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Španija vročina smrt vreme smrtne žrtve visoke temperature

Priporočamo

Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«
Gori rdeči alarm, Istra pod vodo, padala je toča v velikosti oreha (VIDEO)
Borut Pahor s čevlji na klopci objavil video, ki ni primeren za starejše od 16 let
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«
Gori rdeči alarm, Istra pod vodo, padala je toča v velikosti oreha (VIDEO)
Borut Pahor s čevlji na klopci objavil video, ki ni primeren za starejše od 16 let
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.