Smrtonosni sladkovodni črv se širi po Evropi! Povzroča vse od slepote do neplodnosti in raka

Britance vznemirjajo opozorila strokovnjakov, da se na priljubljenih evropskih počitniških ciljih pojavlja grozljiv črv, ki živi v sladkovodnih polžih, a lahko okuži ljudi. Število britanskih popotnikov, ki so parazita prinesli domov, naj bi po poročanju MailOnline doseglo rekordno visoko raven. Črv se prerije skozi človeško kožo, kjer nato sprosti na tisoče jajčec, ki se lahko razširijo po telesu in okužijo vitalne organe, kar povzroči bolezen, imenovano polžja mrzlica.

Do okužb pri ljudeh običajno pride, ko potniki pridejo v stik s parazitom med plavanjem v sladkovodnih okoljih. Okužba lahko povzroči neplodnost, slepoto, hude poškodbe organov in celo raka mehurja, če se ne zdravi.

Znanstveniki, ki so prejšnji teden govorili v Wellcome Trustu v Londonu, so povedali, da je bila bolezen nekoč omejena na podsaharsko Afriko, zdaj pa se širi v delih južne Evrope.

Poročali so o izbruhih v sladkovodnih jezerih in rekah v priljubljenih evropskih počitniških krajih, kot so Španija, Portugalska in deli Francije.