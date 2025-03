Ko je plaz zadel tabor, so vsi mislili, da ni preživelih – potem so našli to (VIDEO)

V petek, 28. februarja, je smrtonosni snežni plaz zasul gradbeniški tabor v severni Indiji, pri čemer je umrlo osem ljudi. Kljub katastrofi je 46 delavcev preživelih, zahvaljujoč kovinskim zabojnikom, v katerih so prenočevali.

Zabojniki kot zasilna zaščita pred plazom

Plaz je prizadel tabor General Reserve Engineer Force (GREF) blizu vasi Mana v zvezni državi Uttarakhand, ki leži v goratem območju blizu meje s Tibetom. Po prvih poročilih je bilo sprva rešenih 50 delavcev, vendar so štirje zaradi poškodb umrli v bolnišnici, pet pa jih je bilo še pogrešanih.

Indijska vojska je 2. marca na družbenem omrežju X potrdila, da so našli tudi zadnjega pogrešanega delavca, s čimer se je število smrtnih žrtev povzpelo na osem. »Indijska vojska izraža iskreno sožalje družinam delavcev, ki so izgubili življenje v tej nesreči,« so zapisali.

Reševalna akcija pripadnikov indijske vojske med močnim sneženjem, potem ko je plaz zasul tabor v bližini vasi Mana v kraju Garhwal Sector. FOTO: Indian Army Via Reuters

Iskalne ekipe na severu Indije so 1. marca skušale rešiti 22 delavcev, ki naj bi ostali ujeti, potem ko je plaz zasul območje. FOTO: Afp

Ravno dovolj kisika

Po navedbah The Times of India so bila življenja 46 delavcev rešena zahvaljujoč jeklenim zabojnikom, ki so nudili zaščito pred plazom. »Ta kovinska zatočišča so rešila večino delavcev. Imeli so ravno dovolj kisika, da so zdržali, dokler jih nismo rešili,« je dejal eden izmed reševalcev. Izid bi bil veliko hujši, če bi delavci prenočevali v šotorih ali barakah.

V taboru je bilo skupno osem kovinskih zabojnikov, vendar so reševalci zaradi šest metrov globokega snega zadnje tri odkrili šele po daljšem iskanju. »Jekleni zabojniki so zdržali rušilno moč plazu in ekstremne vremenske razmere, zato je bilo mogoče rešiti večino oseb,« so poročali lokalni mediji.

Število smrtnih žrtev plazu na severu Indije se je 2. marca povzpelo na pet. FOTO: Indian Army Via Reuters

Eden od preživelih je opisal, kako je doživel travmatični dogodek. »Plaz je udaril v naš zabojnik z enako silo kot zemeljski plaz. Naš zabojnik je pod silovitostjo udarca razpadel,« je povedal. »Na srečo smo se uspeli sami prebiti ven in se zatekli v bližnje vojaško gostišče, kjer smo preživeli noč.«

Kljub tragediji je preživetje 46 delavcev izjemna zgodba o sreči sredi smrtonosne naravne katastrofe.