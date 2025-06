Smrtno nevarna vročina zajela Evropo, rdeči alarm gori tudi pri naših sosedih

Evropo je zajel izjemno močan vročinski val, ki je že terjal smrtno žrtev – na španskem otoku Mallorca je zaradi toplotnega udara umrl nizozemski turist, poroča DailyMail. Temperature naj bi v prihodnjih dneh, zlasti na jugu Iberskega polotoka, dosegle celo 47 stopinj Celzija.

Gre za najhujšo vročino po letu 2021, ko je Španija zabeležila rekordnih 47,4 °C.

Italija izdala rdeče opozorilo

Tudi italijansko zdravstveno ministrstvo je zaradi vročine za konec tedna izdalo rdeče opozorilo za večino države. Ob napovedanih temperaturah do 37 stopinj Celzija so pristojni za nedeljo sprožili najvišji alarm za 21 od skupno 27 velikih mest na Apeninskem polotoku.

Rdeče opozorilo je danes v veljavi v 13 mestih, v skladu z napovedmi vremenoslovcev pa je ministrstvo za nedeljo opozorilo razširilo na 21 mest s seznama. Na severu Italije so zaradi vročine, ki je dobesedno stopila asfalt, morali zapreti avtocesto, poroča DailyMail.

To bo veljalo tudi za severovzhod države, kjer so četrtkove močne nevihte prinesle le kratkotrajno ohladitev. Konec tedna bo le na jugu Italije v veljavi rumeno oz. oranžno opozorilo.

Ministrstvo za zdravje državljanom svetuje, naj med 11. in 18. uro ostanejo v zaprtih, klimatiziranih prostorih.

Težave tudi v Grčiji

V Grčiji se gasilci spopadajo z obsežnimi požari pri Atenah in na otoku Hios. Zaradi ognja, ki ga poganjajo močni vetrovi, so evakuirali več ljudi, vključno z dopustniki. Prizadetih je več naselij, pomoč pa zagotavljajo tudi helikopterji in letala.

Grške oblasti so letos zaradi podnebnih sprememb in vse pogostejših naravnih nesreč povečale število gasilcev na rekordnih 18.000 ter vložile milijone evrov v novo opremo.