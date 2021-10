Konec avgusta je temna plat slave dobila še en nov, mlad obraz. Obraz Matthewa Mindlerja, ki je leta 2011 ob boku Paula Rudda zaigral v komediji Naš idiotski brat (Our Idiot Brother), 28. avgusta letos pa so otroškega zvezdnika, starega komaj 19 let, našli mrtvega. Čemu se je tako prezgodaj končalo mlado življenje, tedaj ni bilo jasno, obdukcija pa je zdaj pokazala, da je umrl zaradi skrajno nizkega pritiska in pomanjkanja kisika v krvi, kar je bila posledica zastrupitve z natrijevim nitratom. Zaigral je v komediji Naš idiotski brat. Najverjetneje namerne, je sklenil mrliški oglednik, pokoj...