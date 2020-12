Smrtna kazen za ribiča

Po hitrem postopku so ga obsodili zaradi prikrite dejavnosti proti politični ureditvi.

Kapitana severnokorejske ribiške ladje so javno usmrtili, ker je med plovbo poslušal tujo radijsko postajo, natančneje postajo, imenovano Free Asia (Svobodna Azija), ki jo financira ameriška vlada.Kaj je počel sredi odprtega morja, je oblastem po vrnitvi na kopno povedal eden od zaposlenih, saj je v tej azijski državi z zelo strogim režimom prepovedano poslušati tuje radijske postaje, prav tako ljudje ne smejo gledati tujih televizijskih postaj ali oddaj, celo dostop do interneta je močno omejen. Ko so kapitana, znanega le kot, soočili z informacijo, je dejanje priznal, dodal je celo, da je omenjeno postajo na morju poslušal dolgih 15 let. Njegovo početje je prišlo na dan šele po toliko letih, ker se je nekomu zameril, češ da je aroganten in nespoštljiv, in odločil se mu je maščevati tako, da ga razkrinka.Po hitrem postopku so premožnega ribiča, ki je imel v lasti več kot 50 ribiških ladij, obsodili zaradi subverzije oziroma prikrite dejavnosti proti politični ureditvi ter ga kaznovali z najhujšo možno kaznijo – smrtjo. Da njegovemu zgledu ne bi sledil še kdo, tisti, ki so si kaj podobnega doslej drznili, pa bi početje prenehali, so Choia postavili pred strelski vod in usmrtili pred stotino preostalih ribičev.Varnostniki in administrativni delavci, zaposleni v pristanišču, kjer je delal tudi Choi, so bili odpuščeni, ker so mu dovolili delati na morju, da večina njih ni vedela, kaj moški tam počne, oblasti ni zanimalo. Je pa menda kljub strogim pravilom in še strožjim kaznim med severnokorejskimi ribiči nekaj običajnega, da na odprtem morju, ko dobijo za to priložnost, poslušajo tuje radijske postaje, saj je to edini način, da izvedo, kaj se dogaja po svetu, saj jim diktatortega sicer ne dovoli.