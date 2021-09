Smrt mladega dekleta v Sloveniji pretresa tudi Hrvaško

Imunolog: Za mlajše moške vektorska cepiva, za ženske mRNA

Domačo in tujo javnost te dni pretresa smrt 20-letnice, ki je umrla po cepljenju s cepivom janssen. Zdravstveni ministerje nato še isti dan sporočil, da Slovenija ustavlja cepljenje s tem cepivom . Tragični dogodek odmeva tudi na Hrvaškem, sprožil je tudi številne pogovore v tamkajšnji politiki in stroki.Na Hrvaškem je s tem vektorskim cepivom cepljenih nekaj več kot 93.000 ljudi, a se doslej še niso odločili, ali ga bodo zdaj umaknili. Imunologpo poročanju 24sata meni, da se cepljenje ne bi smeli ustaviti, ampak je treba vsako cepivo prilagoditi starostnim in spolnim skupinam, odvisno od doslej zabeleženih stranskih učinkov.Trobonjača dodaja še, da imajo mlajši moški več neželenih stranskih učinkov, denimo miokarditis, po cepljenju z cepivi mRNA, torej Pfizerja in Moderne, mlajšim ženskam pa bolj priporoča prav ti dve cepivi, saj je pri ženskah pri cepljenju s temi cepivi po njegovem veliko manj neželenih učinkov.Do 16. septembra so na Hrvaškem uvozili približno 120.000 odmerkov cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. Doslej so poročali o 140 neželenih učinkih, od skupaj 4912 pri vseh cepivih. Doslej imajo 35 poročil o sumu smrti po cepljenju z vsemi cepivi, vendar po podatkih agencije za zdravila v nobenem primeru povezava ni bila dokazana.