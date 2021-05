Smrt kosi med Indijci

Korona je v revščino pahnila skoraj slabo petino prebivalstva. FOTO: Amit Dave Reuters

Konec tedna je število umrlih v Indiji preseglo 4000 na dan.

Iz Indije prihajajo strašni prizori zaradi pandemije koronavirusa. Objokani in obupani obrazi svojcev, ki s kisikovimi bombami v rokah kupujejo kisik v zasebnih prodajalnah, so žalosten prikaz tega, kam lahko življenje pahne človeka v 21. stoletju. V državi, ki ima več kot 1,3 milijarde prebivalcev, je bil v drugem valu korone najbolj smrtonosen zadnji konec tedna, ko je število umrlih preseglo 4000 na dan.Zaradi strmega naraščanja okužb bolnišnice ponekod na jugu in vzhodu delujejo na robu zmogljivosti, primanjkuje zlasti postelj in kisika. Več zveznih držav, med njimi Tamil Nadu in Kerala, je razglasilo novo zaprtje javnega življenja. Skupno število primerov okužb v tej azijski državi se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa približalo 22 milijonom. S tem se Indija uvršča le za ZDA, kjer je več kot 32 milijonov primerov okužb, po številu umrlih pa na tretje mesto za ZDA in Brazilijo.Pandemija covida-19 je okoli 230 milijonov prebivalcev Indije lani pahnila v revščino, drugi val naj bi razmere še poslabšal. V študiji so kot ljudi, ki živijo v revščini, opredelili tiste, ki živijo z manj kot 375 rupijami (4,21 evra) na dan – zaradi korone je obubožala skorajda petina Indijk in Indijcev. »Čeprav so dohodki upadli povsod, je pandemija veliko bolj prizadela revnejša gospodinjstva,« so med drugim ugotovili raziskovalci.