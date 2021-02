Smrt dojenčka pretresa Cerkev

Romunska pravoslavna cerkev je pod vse močnejšim pritiskom javnosti, naj spremeni obred krsta, med katerim dojenčke trikrat potopijo v sveto vodo, potem ko je v ponedeljek po krstu umrl šest tednov star dojenček.



Dojenček je po krstu utrpel srčni infarkt. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico, a je umrl nekaj ur kasneje. Med obdukcijo so ugotovili, da je imel v pljučih tekočino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Tožilstvo je proti duhovniku v mestu Suceava na severovzhodu države sprožilo preiskavo zaradi uboja.



Spletno peticijo z zahtevo po spremembi obreda krsta je doslej podpisalo več kot 56.000 ljudi. V peticiji so poudarili, da je treba odpraviti tveganje, ki ga predstavlja sedanji obred, saj je smrt dojenčka zaradi njega velika tragedija.



Lokalni mediji so zadnja leta poročali o več podobnih incidentih.



Tiskovni predstavnik romunske pravoslavne cerkve Vasile Banescu je dejal, da bi duhovniki lahko na čelo dojenčkom zlili malo svete vode, da bi se izognili tovrstnim tragedijam. Nadškof Teodosie, vodja tradicionalističnega krila v cerkvi, pa je zatrdil, da obreda ne bodo spreminjali.



V Romuniji je več kot 80 odstotkov prebivalcev pravoslavne vere, Cerkev pa je ena od institucij, ki ji najbolj zaupajo, kažejo nedavne ankete.

Komentarji: