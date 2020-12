Smreka prinesla presenečenje

REUTERS PICTURES Postavitev smreke v New Yorku je eden od osrednjih prazničnih dogodkov. FOTO: Mike Segar/Reuters

Gosti se z miškami

kilometrov je prepotovala med vejami.

Postavitev božično-novoletne smreke pred znamenitim Rockefellerjevim centrom v New Yorku je vselej velik in slovesen dogodek, a letošnje praznike je v ZDA tako kot marsikje po svetu zagrenila pandemija, Američanom pa je veliko slabe volje povzročilo burno povolilno dogajanje, ki mu še kar ni videti konca.Toda smreka je znova poskrbela za božični čudež, ob katerem se je mnogim zarisal nasmeh na obrazu. V drevescu se je namreč skrivala sovica, ne mladič, ampak predstavnica ene najmanjših vrst sov, ki je nepoškodovana prepotovala 200 kilometrov iz Oneonte v zvezni državi New York.»Mladiček sove se skriva med vejami,« je zaskrbljena v zavetišče za divje živali Ravensbeard poklicala žena enega od zaposlenih pri prevozniku, ki je krasotico znova pripeljal na osrednje prizorišče. Toda na cilju so sovino spremstvo podučili, da ne gre za mladiča, temveč povsem odraslo sovo, a zelo majhne vrste; to je sova severne žage, ki v višino zraste od 17 do 21 centimetrov. Po dolgi in naporni poti se je v zavetišču okrepčala z vodo in miškami, kot kaže, je podvig preživela brez posledic, čeprav šok, ko so ji podrli varen dom, ni bil zanemarljiv.V Ravensbeardu bo do nadaljnjega, dokler ne bodo strokovnjaki ocenili, da je dovolj krepka in samozavestna, da jo izpustijo na prosto. Rockefeller, kot so poimenovali slepega potnika, se ne bo vrnil v domačo Oneonto, saj se ta vrsta sovice pogosto seli in je sposobna prilagajanja na novo okolje, zato so prepričani, da se bo dobro znašla v gozdnatem predelu blizu zavetišča.