Smo tik pred koncem vojne v Gazi? To je izplen srečanja Trumpa in Netanjahuja

Predsednik ZDA Donald Trump je po današnjih pogovorih z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem oznanil, da je sporazum glede miru v Gazi »zelo blizu«. Netanjahuju se je zahvalil, da je sprejel njegov načrt za konec vojne v Gazi. Izrael podpira načrt, je potrdil Netanjahu. Načrt predvideva osvoboditev vseh talcev v zameno za več kot 2000 palestinskih zapornikov, konec operacij izraelskih sil v Gazi, njihov postopen umik ter okrepljeno dostavo humanitarne pomoči.

Bela hiša je tik pred novinarsko konferenco obeh voditeljev objavila »celovit načrt za končanje konflikta v Gazi« predsednika Trumpa, ki ga je sprejel tudi Netanjahu, potrditi pa ga mora še palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Trump se je Netanjahuju zahvalil, ker je »soglašal z načrtom«, in izrazil upanje, da bo enako storil Hamas in sprejel »izjemno pošten« predlog. Netanjahu je medtem Trumpov načrt označil kot skladen z načrti njegove vlade za konec vojne v Gazi in upravljanje palestinske enklave »po Hamasu«.

»Danes smo naredili ključen korak za konec vojne v Gazi in širše, za mir na Bližnjem vzhodu«, je dejal izraelski premier. Pri tem je Trumpa označil za najboljšega prijatelja, kar jih je Izrael kadarkoli imel v Beli hiši, in pohvalil mirovna prizadevanja njegove ekipe.

FOTO: Saul Loeb Afp

»Hamas bo razorožen, Gaza bo demilitarizirana, Izrael pa bo do nadaljnjega ohranil varnostni obroč okrog enklave«, je še povedal Netanjahu. Ob tem je napovedal, da bo »Izrael sam zaključil svoje delo v Gazi, bodisi na lažji, ali pa na težji način«, če bi Hamas zavrnil Trumpov načrt.

Izrael bo imel njegovo »polno podporo«

Predsednik ZDA je prav tako dejal, da bo imel Izrael njegovo »polno podporo« pri uničenju Hamasa, če bi palestinsko gibanje predlog zavrnilo. »Upam, da bomo dosegli mirovni dogovor, in če Hamas zavrne dogovor, kar je vedno mogoče, bodo ostali le oni. Vsi ostali so ga sprejeli, vendar imam občutek, da bomo imeli pozitiven odgovor,« je še dejal Trump.

Zahvalil se je Katarju kot ključnemu posredniku v pogajanjih in omenil vlogo drugih arabskih držav, med njimi Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov.

Benjamin Netanjahu FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Netanjahu je ob tem pozdravil Trumpovo pripravljenost za vodenje mednarodnega organa, ki naj bi po osvoboditvi talcev in postopnem umiku izraelskih sil prevzel nadzor nad upravljanjem Gaze. Načrt namreč predvideva vzpostavitev začasne palestinske tehnične vlade, ki naj bi jo nadzoroval mednarodni mirovni Odbor za mir pod vodstvom Trumpa.

Izraelski premier je ponovil tudi svoja stališča glede vzpostavitve palestinske države, ki jo vidi kot »nagrado za terorizem«. Palestinska uprava pa mora po njegovih besedah »izvesti konkretno transformacijo«, da bi lahko prevzela vlogo pri upravljanju Gaze, kot predvideva tudi Trumpov načrt.

»Izrael in Amerika lahko skupaj spremenita obraz Bližnjega vzhoda. Upam, da bo vaš načrt za konec vojne v Gazi prispeval k temu, in to kmalu,« je še dejal Netanjahu. Spopade, v katerih se borijo izraelski vojaki, pa je označil za »boj med civilizacijo in barbarstvom«.