Bo vojne v Ukrajini kmalu konec? Trumpove besede odmevajo

V današnjih pogovorih odposlanca ZDA Stevea Witkoffa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je bil dosežen velik napredek, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Z dogajanjem je seznanil več evropskih zaveznic, pogovarjal se je tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Trump je v objavi na omrežju Truth Social zapisal, da je z »zelo produktivnimi« pogovori seznanil več evropskih zaveznic. »Vsi se strinjajo, da se mora ta vojna končati, in v prihodnjih dneh in tednih si bomo prizadevali za to,« je dodal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je sporočil, da je s Trumpom po srečanju opravil pogovor, v katerega se je vključilo več evropskih voditeljev. V objavi na družbenih omrežjih se je vsem zahvalil za podporo, pri čemer pa ni navedel njihovih imen. Ukrajinski voditelj je pred današnjim srečanjem v Moskvi znova pozval Washington, naj okrepi pritisk na Rusijo in jo prepriča v prekinitev ognja.

Srečanje opisal kot koristno in konstruktivno

Odposlanec ZDA Witkoff se je sestal s Putinom in njegovim svetovalcem Jurijem Ušakovom. Slednji je triurno srečanje opisal kot koristno in konstruktivno. Srečanje je potekalo pred petkovim iztekom roka, po katerem naj bi Washington sprejel odločitve o morebitnih ukrepih proti Moskvi, če ta ne bo sklenila dogovora o premirju v Ukrajini.

Neimenovani uradnik ZDA je nekaj minut po Trumpovi pohvali današnjih pogovorov za tuje tiskovne agencije potrdil, da v petek še vedno pričakujejo uvedbo t. i. sekundarnih sankcij, torej sankcij, ki tretjim državam otežujejo trgovanje z Rusijo.

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Putinu je tudi postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami in obsežnimi sankcijami proti Rusiji. Ta rok je pozneje še skrajšal.

Rusija je v zadnjih mesecih kljub prizadevanjem Trumpa in treh krogih pogovorov z Ukrajino v Istanbulu okrepila napade na Ukrajino.