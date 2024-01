Teheran ni bil vpleten v napad z brezpilotnim letalnikom v severovzhodni Jordaniji, nedaleč od meje s Sirijo, v katerem so umrli trije pripadniki ameriške vojske, je v ponedeljek sporočila iranska misija pri Združenih narodih. V sporočilu izpostavljajo, da niso povezani z napadom na ameriško bazo, dodajajo pa še, da obstajajo spori med ameriškimi silami in uporniki v regiji, ki odgovarjajo na napade.

Ameriški predsednik Joe Biden je za napad, v katerem so umrli trije ameriški vojaki, 34 pa je bilo ranjenih, okrivil skupine, ki jih podpira Iran.

Na napad se je odzval tudi nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, sicer kandidat za novi predsedniški mandat v Beli hiši. Obsodil je šibkost in predajo Bidnove administracije. V izjavi na družbenem omrežju truth social je zapisal, da se kaj takega ne bi zgodilo, če bi bil predsednik on.

»Ta predrzni napad na ZDA je še ena strašna in tragična posledica šibkosti in predaje Joeja Bidna. /.../ Ta napad se nikoli ne bi zgodil, če bi bil jaz predsednik, niti ne bi bilo možnosti zanj. Kot se tudi napad Hamasa, ki ga podpira Iran, nikoli ne bi zgodil, vojna v Ukrajini se ne bi zgodila in imeli bi mir na celem svetu. Namesto tega smo na robu tretje svetovne vojne.«

Na napad se je odzval tudi nekdanji predsednik ZDA Donald Trump in trenutni kandidat za novi predsedniški mandat v Beli hiši. FOTO: Ronda Churchill Reuters

Trump trdi, da ko je odhajal z dolžnosti, je bil Iran bankrotiran in popolnoma pod kontrolo: »Zaradi moje politike maksimalnega pritiska je iranski režim komaj zbral nekaj dolarjev za financiranje svoji terorističnih posrednikov.« Potem pa je prišel Biden in dal Iranu milijarde dolarjev, režim je izkoristil denar za širjenje spopadov in pokolov po Bližnjem vzhodu.

Obljublja, da se bo s takšno politiko vrnil, če bo znova izvoljen.

»Ta grozljivi dan je še en dokaz, da je potreben hiter povratek v mir skozi moč, da ne bi bilo več kaosa, uničenja in izgube ameriških življenj. Naša država ne more preživeti z Joejem Bidnom kot vrhovnim poveljnikom,« je dejal.

Bidnova administracija mu je odvrnila, da so tisti, ki poskušajo politizirati nacionalno varnost, škodljivi za varnost. »Kot je dejal predsednik Biden, odločno se bomo odzvali ob času, ki ga bomo sami izbrali, in na tistem mestu, ki ga bomo mi določili,« je jasen Andrew Bates. Poudaril je še, da je predsednik Biden deloval hitro in odločno, udarili da so tudi z večkratnimi zračnimi napadi.

»Če se republikanci v kongresu strinjajo s prioritetami predsednika Bidna, naj Iran odgovarja, potem bi morali podpreti boj proti skupinam, ki so zagrešile ta dejanja, pa tudi zahtevo po nacionalni varnosti. Morali pa bi tudi prenehati dajati prepustnico Iranu za pomoč Rusiji v napadu na Ukrajino.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.