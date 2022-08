Služba iz nebes: 78.000 dolarjev letne plače za okušanje čokoladic

Spletni prodajalec slaščic, ki izdeluje vse od čokoladnih tablic do bombonov, ponuja sanjsko službo, ki bo nekomu prinesla 78.000 dolarjev. Njegov naziv bo glavni direktor za sladkarije. Dolžnosti vključujejo: »Vodenje sestankov odbora za sladkarije, biti glavni preizkuševalec okusa in številne druge zabavne stvari,« poroča CNN.

»Več tisoč kandidatov se je že prijavilo na položaj, ki je bil julija objavljen na linkedinu,« je povedal glavni izvršni direktor Jamal Hejazi. Opozoril je, da je bil presenečen nad številom prijav in dovršenimi videoposnetki celih družin, ki so si ponudile delitev degustacijskih dolžnosti in plače. Hejazi meni, da gre za veliko priložnost. »Predstavljajte si da ustvarjate svoje najboljše spomine s preizkušanjem sladkarij, in to vsak dan v službi.«

Podjetje Candy Funhouse s sedežem zunaj Toronta sicer vodijo štirje bratje in sestre, stari od 20 in 30 let, ki so odraščali na tem območju in katerih starši so bili lastniki trgovin s krofi in lokalne restavracije.