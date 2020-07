Slovo z ikoničnim kengurujem v zraku

Na radarju se je dobro videla oblika kenguruja. FOTO: REUTERS/FLIGHTRADAR24

250 milijonov potnikov je prepeljala Qantasova flota boeingov 747 v zadnjih 50 letih.

Avstralska letalska družba Qantas se je na poseben način in s posebnim sporočilom poslovila od zadnjega boeinga 747: v zraku je letalo narisalo logotip, letečega kenguruja. Kakšnih 150 ljudi se je zbralo na letališču v Sydneyju, da bi še zadnjič pomahalo letalu QF7474. Zaradi covida-19 in vpliva, ki ga je pandemija pustila na turizmu, tudi letalski industriji, se je 747 poslovil pol leta prej, kot so načrtovali, na poslovilni slovesnosti pa so načrtovali več tisoč ljudi.»Težko je poudariti vpliv, ki ga je imel 747 na letalsko industrijo in tako oddaljeno državo, kot je Avstralija,« je dejal direktor. »To letalo je bilo precej pred svojim časom in izjemno zmogljivo. Vsi so ga imeli radi, inženirji, pilot in kabinsko osebje, tudi potniki. Mednarodno potovanje je postalo dosegljivo tudi za povprečnega Avstralca in ljudje so kajpak odprtih rok sprejeli to priložnost.«Qantasova flota 747 je v skoraj pol stoletja prepeljala več kot 250 milijonov ljudi, tudi kraljicoin sleherno avstralsko olimpijsko ekipo od leta 1984. Upokojena letala se bodo pridružila stotniji drugih v ameriški puščavi Mojave.Prejšnji mesec je Qantas sporočil, da bo brez delovnih mest ostalo 6000 ljudi, če naj družba preživi pandemijo koronavirusa. Do najmanj julija prihodnje leto so prizemljili večino mednarodnih poletov, saj po njih ni nikakršnega povpraševanja.