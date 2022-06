Slovo vnukinje Sigmunda Freuda, to nam je o dedu razkrila v zadnjem intervjuju

Miriam Sophie Freud se je rodila 6. avgusta 1924 na Dunaju in vse do leta 1938, ko je družina zaradi nemške okupacije Avstrije (njena mati je imela judovske korenine) zapustila mesto, na naslovu Berggasse 19 z bratom redno obiskovala stare starše. Tako kot njen ded Sigmund Freud je tudi sama gojila zanimanje za človeško psiho in se uveljavila kot psihologinja, socialna pedagoginja ter družboslovka, a vse do zadnjega ohranila skepticizem do dedovega poklica in njegovih hipotez.

