Slovo od kralja italijanske televizije

Pippo Baudo je samo en in neponov­ljiv, je dejal italijanski pevec Al Bano. Pohvale in superlativi po Baudovi smrti (16. avgusta) kar dežujejo: ugasnil je svetilnik, kralj italijanske televizije, televizijska legenda, maestro vsem, profesionalec, ki je spoštoval občinstvo in vsakega sogovornika, preprosto – Superpippo. V sredo popoldne so ga z vsemi častmi pokopali v rojstnem kraju Militello, pogrebne slovesnosti je neposredno prenašala italijanska nacionalna televizija Rai, ki je že ves teden predvajala spomine in odlomke iz njegovega dela.

Pripisali so mu , da je izumil slog sodobne italijanske televizije, da je s svojimi nazori in vzgojnimi prijemi dodatno poenotil Italijo.

Pippo Baudo, rojen 7. junija 1936 kot Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, je doštudiral pravo v Catanii, vendar nikoli ni delal kot pravnik. Bil je predvsem glasbenik, komponist, ljubitelj džeza in je glasbeno kariero začel kot pianist. V začetku šestdesetih let je začel delati za Rai. Uveljavil se je z mladinsko oddajo Settevoci, sicer pa je bil voditelj številnih italijanskih razvedrilnih TV-oddaj, kot na primer Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Varietà, Luna Park, Novecento ...

Sanremski festival je vodil največkrat, kar trinajstkrat, prvič leta 1968, zadnjič leta 2008, ko je bil star 71 let. Njegovi kolegi ves čas poudarjajo, da je bil nadvse kultiviran, preprost in sproščen, vendar zelo sposoben, zato je lahko na videz enostavno vodil dogajanje na odru in bil prepričljiv.

Sanremo je vodil kar trinajstkrat (na fotografiji s komikom in kantavtorjem Giorgiem Falettijem). FOTO: Olycom/Wikimedia Commons, javna domena

Obisk v Sloveniji

Odlikoval ga je izjemen smisel za humor in žlahtno ironijo. Z neposrednostjo in bistrostjo je očaral vsakogar. Pripisali so mu, da je izumil slog sodobne italijanske televizije, da je s svojimi nazori in vzgojnimi prijemi dodatno poenotil Italijo. Odkril je na desetine predvsem glasbenih talentov (med njimi je bil tudi) in zdi se, kot da je postavil nedosegljiv standard za svet italijanskega spektakla. Nič nenavadnega, da so mu Italijani rekli Pippo Grande, Pippo Nazionale. Igralecje predlagal, da po njem po­imenujejo rimski Teatro delle Vittorie, v katerem je nastopal, nekdo je dodal, da bi ga lahko razglasili za svetnika, zaščitnika kulture in varieteja.

Pippo Baudo je bil februarja 2004 dva tedna gost v Hotelu Strunjan. Bil je še bolj sproščen kot na zaslonu, nasmejan, oblečen v preprost rumen pulover in belo karirasto srajco. Njegovi agenti so se zmotili, da ga v majhnem Strunjanu verjetno ne bo nihče prepoznal. Očitno pa mu je svet spektakla nekoliko manjkal. Zato se pred novinarji ni skrival in je skoraj vsak dan sprejel po dva ali tri.

»Televizija je naše tretje oko. Opazi tisto, česar na prvi pogled ne vidimo. V nasprotju s filmom in gledališčem mora biti bolj resnična, bolj človeška, domača,« je takrat povedal za Delo. Pippo Baudo je tedaj odšel na pustno rajanje v piransko gledališče Tartini, pozdravil pustne maske, jim zaigral na klavir in zapel. Naslednjega dne je obiskal Tartinijevo hišo in Avditorij ­Portorož.

Življenje je v resnici žrtvovanje

Baudo je bil prepričan, da zahodni svet preživlja veliko krizo vrednot in da bi morala prav televizija prevzeti poslanstvo vzgoje boljšega sveta. »Vse preveč je površinskosti in plehkosti. Porabniška miselnost poskuša prepričati ljudi, da je življenje lahko. Življenje je v resnici ­žrtvovanje.«

V enem od zadnjih intervjujev je dejal, da ga skrbi današnji svet, ker človek ne spoštuje več sočloveka. Poleg kritike izgube vrednot je bil Pippo kritičen tudi do nenehnih vojnih žarišč, pa do evrovizijskega festivala in glasbenega okusa, ki ga razvijajo tam. Priznal je, da je naredil neumnost, ko je šel za približno dve leti služit na Berlusconijev Mediaset. Zato se je kmalu vrnil na Rai. Težko bodo dobili koga, ki ga bo vsaj približno dosegel.

