Slovo najstarejše črne nosoroginje

REUTERS Lovijo jih zaradi cenjenih rogov. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

7000

nosorogov so lovci pokončali v zadnjem desetletju.

V divjini doživijo črni nosorogi kakšnih trideset let, Kilaguni pa je v berlinskem živalskem vrtu živela varno in udobno, daleč od pasti divjine in krivolova. Poginila je v častitljivi starosti 46 let, oskrbniki pa so se ganjeni poslovili od stare dame, ki je v parku žela izjemno spoštovanje in je nosila naziv najstarejše črne nosoroginje na svetu.Kilaguni je zadnje čase trpela zaradi številnih zdravstvenih težav, noge je niso več ubogale in ni več mogla vstati; ker je iz dneva v dan doživljala hude bolečine, so se odločili, da jo odrešijo muk in trpljenja, zato so jo uspavali, so sporočili iz živalskega vrta, kjer so ponosni tudi na varovankino družino, hčerki, 18-letno črno nosoroginjo Maburi in 25-letno indijsko nosoroginjo Betty, pa vnuka Maisho in Karla. Skupno je skotila pet mladičev in tako občutno pripomogla k ohranjanju svoje ogrožene vrste, zato se v živalskem vrtu od nje poslavljajo s težkim srcem.Črni nosorogi, tako kot beli nosorogi in afriški sloni, so še vedno velike žrtve krivolova; zaželeni so predvsem zaradi rogov, ki veljajo za trofeje in celo čudežno zdravilo. V zadnjem desetletju so lovci pokončali več kot 7000 nosorogov, bele pa že potisnili v izumrtje; pred dvema letoma je namreč poginil Sudan, zadnji samec severnega belega nosoroga, ki se je skotil v divjini in je živel v kenijskem rezervatu Ol Pejata. Star je bil 45 let, zaradi številnih zdravstvenih težav so ga prav tako uspavali in odrešili trpljenja.Na svetu sta ostali le še dve samici te podvrste nosoroga, znanstveniki pa so shranili Sudanov genski material in bodo z napredno tehnologijo poskušali opraviti umetno oploditev in obnoviti podvrsto.