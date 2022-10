Slovesni poklon hišnim ljubljenčkom

V torek, 4. avgusta je minil v znamenju varstva živali, ki je namenjen ozaveščanju javnosti, da so živali čuteča bitja in da so ljudje odgovorni skrbeti zanje na način, ki jim ne povzroča bolečine, trpljenja in strahu.

Michi in Mochi v zakon

Duhovnik je blagoslovil več sto hišnih ljubljencev.

Slovenska zakonodaja od marca 2020 živalim priznava pravni status čutečih živih bitij, lani pa je bila sprejeta tudi novela zakona o zaščiti in odnosu ljudi do živali. Svetovni dan varstva živali so razglasili sicer že leta 1931, ko so se ekologi zbrali na shodu v Firencah, od leta 2005 pa na ta dan zaznamujemo tudi mednarodni dan oskrbnikov živali. Številne države ob svetovnem dnevu živali prirejajo tudi različne zabavne dogodke, posebno pestro pa je bilo na Filipinih, kjer so pripravili blagoslov hišnih ljubljenčkov, nekateri med temi pa so vstopili celo v zakonsko zvezo. Duhovnik v Manili je tako blagoslovil več sto psov, morskih prašičkov in zajcev, njihovi lastniki pa so jim tako zagotovili dobro zdravje in dolgo življenje: ker so hišni ljubljenci pač pomemben del našega vsakdanjika, so pojasnjevali navdušeni udeleženci dogodka in ploskali, ko so številni pasji pari, kar petnajst je bilo takšnih, dahnili, no, bevsknili usodni da. Med njimi pomeranca Michi in Mochi, pražnje napravljena, ki sta nedavno povila tudi leglo mladičev, zdaj pa sta svojo ljubezen in vdanost kronala še s poroko.

Blagoslov je bil prvi po pandemiji.

Dogodek na parkirišču pred nakupovalnim središčem je prvi po dolgotrajnem zaprtju javnega življenja po pandemiji, nekateri pa iz previdnosti še vedno niso zapuščali svojih vozil, ampak so raje počakali duhovnika, da je njihovega ljubljenčka blagoslovil skozi okno avtomobila.