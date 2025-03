Slovensko veleposlaništvo v Beogradu izdalo pomembno opozorilo! (FOTO)

Pred sobotnimi velikim napovedanimi demonstracijami v Srbiji so se oglasili iz Slovenskega veleposlaništva v Srbiji s pomembnim obvestilom, ki ga navajamo v celoti:

»V soboto, 15.3.2025, bodo v Beogradu organizirani različni dogodki, na katerih se pričakuje udeležba in združevanje večjega števila ljudi. Množična udeleževanja, ki lahko predstavljajo varnostno tveganje, se bodo začela že v popoldanskih urah v petek, 14.3. ter se lahko nadaljujejo tudi v sledečih dneh.

Takšna množična udeleževanja lahko predstavljajo tudi večja varnostna tveganja, zato predlagamo, da spremljate obvestila srbskih varnostnih organov in medijev ter se izogibate mestom, na katerih se bodo odvijali dogodki, predvsem okoli vladnih institucij in nacionalne televizije.«

Velikega sobotnega protestna v srbski prestolnici naj bi se udeležilo celo milijon ljudi.

Proteste, pa tudi blokade fakultet, so študenti začeli po tem, ko je v Novem Sadu novembra lani ob padcu nadstreška na železniški postaji umrlo 15 ljudi. Protestniki za tragedijo krivijo korupcijo med obnovo postaje in v prvi vrsti zahtevajo kaznovanje odgovornih. Oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu vztrajajo, da so izpolnili vse zahteve, kar študenti zanikajo.

Aleksandar Vučić je v teh dneh v Beogradu gosti Donalda Trumpa mlajšega, ki si je ogledal, kje bo stal njegov najnovejši luksuzni hotel. FOTO: Instagram

Slovenski evropski poslanci, med katerimi so Irena Joveva, Marjan Šarec, Vladimir Prebilič, Matej Tonin in Matjaž Nemec pozivajo predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, naj še pred jutrišnjim protestom »jasno in nedvoumno opozorite srbsko vlado, da bo vsakršna oblika represije imela neposredne posledice za napredovanje Srbije v njenem pristopnem procesu k EU«.

Protesti so povezali že na tisoče mladih in starih po vsej Srbiji, sobotni shod pa pomeni vrhunec večmesečnega dogajanja in opozarjanja na vladne nepravilnosti. Zaradi razgretega ozračja v Srbiji so se zgodili tudi incidenti in primerni nasilnih izgredov.