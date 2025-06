Slovensko diplomatsko osebje zapustilo Iran, Fajonova: Nikakor ne zmanjšujemo ravni diplomatskih odnosov med državama

Zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da so iz Irana umaknili diplomatsko osebje slovenskega veleposlaništva v Teheranu in njihove družinske člane. Poudarili so, da gre za začasen umik, ki ne pomeni spremembe v diplomatskih odnosih z islamsko republiko ali spremembe statusa veleposlaništva.

»Gre za ukrep, ki je izključno varnostne narave, začasen ukrep, nikakor ne zmanjšujemo ravni diplomatskih odnosov med državama, stiki ostajajo na enaki ravni,« je v izjavi sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon.

Veleposlaništvo ni zaprto, temveč deluje v skladu z 19. členom dunajske konvencije o diplomatskih odnosih iz leta 1961, so pojasnili na ministrstvu.

19. člen določa, da lahko v primeru, ko na predstavništvu ni nobenega člana diplomatskega osebja, država pošiljateljica s soglasjem države sprejemnice določi enega od članov administrativnega in tehničnega osebja za opravljanje tekočih administrativnih zadev.

Kot zagotavljajo na ministrstvu, bo predstavništvo še naprej ohranjalo stike z iranskimi organi in spremljalo razvoj dogodkov na terenu z namenom ponovne vzpostavitve diplomatske prisotnosti, ko bodo razmere to dopuščale.

Konzularno poslovanje je medtem do nadaljnjega ustavljeno, državljani, ki bi potrebovali pomoči, pa se lahko obrnejo na predstavništva drugih članic EU.

Veleposlaništvo v Izraelu deluje še naprej

Na ministrstvu obenem v koordinaciji z evropskimi kolegi nadaljujejo evakuacije slovenskih državljanov iz Izraela V sredo sta se v sodelovanju s Slovaško iz Jordanije domov vrnila dva Slovenca, v petek pa se bodo s pomočjo turistične agencije Palma in Združenja turističnih agencij na pot domov odpravili še trije.

»Trudimo se, da delamo vse, kar je v naši moči, da vsem našim državljankam in državljanom pomagamo v teh razmerah, kritičnih na Bližnjem vzhodu, da se, če tako želijo in se obrnejo na nas, varno vrnejo domov,« je še povedala Fajon.

Po njenih besedah slovensko veleposlaništvo v Izraelu deluje še naprej.

Veleposlanik v Tel Avivu Bogdan Batič je v torek za Televizijo Slovenija povedal, da so diplomatsko osebje veleposlaništva umaknili v rezidenco enega od slovenskih diplomatov severno od Tel Aviva. S tem so se umaknili z območja, kjer se nahajajo strateški cilji, ki bi lahko bili tarča iranskih napadov.

Po podatkih ministrstva je v Izraelu trenutno še okoli 20 slovenskih državljanov, v Iranu pa eden, potem ko so trije državo že zapustili.