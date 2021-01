Slovenski zdravnik žaluje: covid vzel življenje mlademu anesteziologu

Od kolega se je poslovil tudi slovenski zdravnik iz UKC Maribor. FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter

Zdravniki v Srbiji in tudi njihovi slovenski kolegi so v solzah, saj se je za vedno poslovil zdravnik anesteziolog iz beograjskega kliničnega centraki je po pisanju srbskih medijev 10 mesecev delal s pacienti s covidom. V torek je bitko s korono izgubil tudi sam izgubil, star komaj 37 let.Pred nekaj meseci je Maksimović v nekaj stavkih opisal, kakšno je delo zdravstvenega osebja v prvih bojnih linijah proti novemu koronavirusu in državljane pozval, naj skrbijo za svoje zdravje. »Minila je osma ura dežurstva. Odmori so vse krajši, ker so bolnišnice polne. Prihajajo novi in novi primeri. V skafandru komajda lahko dihaš. Tudi več ne gledaš na uro, kdaj bo konec izmene, ker so ure vse počasnejše. Nato slišiš, da se nekaj dogaja v mestu, da so vsepovsod policija in oklepna vozila na ulicah! Gledaš v monitor ena, dva, devet ... Po glavi se ti mota 'zdaj bodo pa vsi prišli na urgenco' ... Tisto zidano pred 40 leti. Pomisliš na svoje kolege v prepolnih sprejemnih ambulantah ...Komu je težje? Tebi, ki si moker v skafandru, ali njim, v krvi in joku zlomljenih nog, čeljusti, reber? Kdo je tukaj žrtev in kdo heroj? Jutri je nov dan. Novih osem ur ... Za več sreče z obeh strani.«Maksimović je pomagal obolelim na ventilatorjih in po pisanju medijev je vedno govoril, da so pacienti na prvem mestu. V svoji zadnji objavi na facebooku decembra je zapisal, da moli za vse bolne. Od njega se poslavljajo številni kolegi. »Moj mladi, prekrasni, dragi in plemeniti prijatelj se je preselil v večnost, med zvezde,« je le ena od objav njegovih skrušenih prijateljev.