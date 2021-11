Slovenski infektolog v nemilosti anticepilcev, prijavili so ga zdravniški zbornici

Slovenski specialist infektologinje in interne medicine Andrej Trampuž, zaposlen v berlinski bolnišnici Charite, se je znašel v nemilosti hrvaških nasprotnikov cepljenja. Odkar je izbruhnila pandemija je reden komentator razmer in stanja v hrvaških medijih, v zadnjih mesecih pa je izginil iz javnosti. Hrvaški portal Slobodna Dalmacija poroča, da kar naenkrat ni več odgovarjal na njihova vprašanja, zato so posumili, da nekaj ni v redu. Ugotovili so, da so »neprijatelji cepljenja iz Hrvaške« znesli svoj gnev nad Trampužem tako, da so podali prijavo na berlinsko zdravniško zbornico, kjer so mu nato svetovali, naj nekaj časa ne daje izjav. Povod naj bi bili dve izjavi, ki so jih objavili v omenjenem mediju.

Dve izjavi, ki sta razjezili Hrvate

»Naročili so mi, naj nekaj časa ne nastopam v javnosti, vsaj dokler se ne reši ta primer. Ne vem, kdo iz Hrvaške me je prijavil, saj mi tega na zbornici ne želijo povedati. Pred dvema tednoma sem samo prejel obvestilo o prijavi. Prijava je bila sicer podana že mnogo prej, a je trajalo nekaj časa, da so pripravili prevod in vse potrebne dokumente,« je dejal po poročanju Slobodne Dalmacije.

Pojasnil je še, da je bil prijavljen zaradi dveh izjav. Prva je ta, da je napovedal, da bo zagotovo prišel četrti val in da bodo v tem valu okuženi mlajši. Druga izjava, ki je zmotila prijavitelje pa se dotika necepljenih. Dejal je namreč, da ne bo konca pandemije in da bodo za to odgovorni tisti, ki se niso cepili. »Ti dve izjavi sta očitno nekoga na Hrvaškem pošteno vznemirili, zato me je prijavil.«

Trampuž je povedal, da zdravniška zbornica v teh dveh izjavah ni zaznala ničesar spornega in da so za mnenje prosili tudi priznanega nemškega virologa, ki je dejal, da je tudi sam dejal enako. Zbornica je prijavo predala tudi bolnišnici Charite, saj so želeli, da tudi tam podajo svoje mnenje.

Očitajo mu, da je diktator in podkupljen

»Poleg teh dveh prijav vsakodnevno dobivam grožnje na vseh mogočih kanalih in po elektronski pošti. Največ jih prihaja iz Slovenije in Hrvaške. Nikoli pa nisem dobil sovražnih sporočil iz Nemčije, Črne gore, Makedonije, Srbije, Rusije ali iz arabskih držav, kjer sem prav tako nastopal v medijih,« je še dejal. Razkril je še, da mu očitajo, da je diktator in da je bil podkupljen s strani farmacevtskih družb. Kljub številnim sporočilom pa ni nikogar prijavil, saj pravi, da bi potem to moral početi na dnevni ravni, a za kaj takega nima časa.

»Moje delo je, da rešujem življenja, to počnem že celo svoje delovno obdobje. Zato mi je še toliko bolj nerazumljivo, od kod toliko sovraštva. Če bi kdo od teh sovražnikov zbolel za covidom ali za kakšno drugo boleznijo, bi dal 110 odstotkov, da mu pomagam in rešim življenje. Ti ljudje očitno živijo v nekem drugem svetu in ne vedo, kaj je pravzaprav covid.«

