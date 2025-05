Slovenska policija na nogah: ukradli kip Melanie Trump (FOTO)

Policija v Sloveniji preiskuje izginotje bronastega kipa Melanie Trump, ki je nadomestil leseno različico, uničeno v požaru leta 2020, poroča The Guardian. Bronasti kip v naravni velikosti je bil postavljen na štor na zasebnem zemljišču v njenem rojstnem kraju Sevnica.

FOTO: Igro Mali, Slovenske novice

Po navedbah policije in avtorja kipa, ameriškega konceptualnega umetnika Brada Downeyja, je neznanec kip odrezal pri gležnjih in ga nato ukradel. »Prijavo o tatvini smo prejeli 13. maja, policisti so takoj odšli na kraj dogodka in začeli preiskavo,« je sporočila tiskovna predstavnica policije Alenka Drenik Rangus. O kraji je bil obveščen tudi umetnik.

FOTO: Igro Mali, Slovenske novice

Downey je za The Guardian povedal, da je za izginotje izvedel, medtem ko je v Nemčiji pripravljal nov projekt, in izrazil obžalovanje zaradi izgube. Dodal je, da je bil bronasti kip mišljen kot »anti-spomenik« in »anti-propaganda« ter da je nadomestil leseno skulpturo, ki je bila požgana – kar se mu takrat ni zdelo prav.

Prvotni leseni kip je prikazoval Melanio v modri obleki in s petami, izdelal pa ga je lokalni umetnik Aleš Župevc z motorno žago. Bronasti kip so postavili ob koncu prvega mandata Donalda Trumpa, med njegovo kampanjo za ponovno izvolitev. Bil je utrjen z betonom in kovinskimi palicami ter nameščen na zasebnem zemljišču. Policijska preiskava glede izginotja še poteka.