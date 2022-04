Slovenski policisti poklicali hrvaške kolege, ko so v Kolpi zagledali begunce

Slovenska policija je v začetku tedna sporočila svojim hrvaškim kolegom, da je v Kolpi večja skupina migrantov. Ker je reševanje oteževal nepristopen teren, so na pomoč policistom priskočili še gasilci. Po treh kilometrih pešačenja so našli pet premrzlih moških, ki so povedali, da je blizu še šesti, poroča Index. »Bil je nezavesten, skušali smo ga reanimirati, a zaman,« je povedal vodja službe za nezakonite migracije PU primorsko-gorske županije. Eden od peterice je povedal, da se je v Kolpi utopil njegov brat iz Konga. »Tam smo vstopili v reko, začeli preiskovati teren in na enem delu našli truplo. Te vasi so že dolgo zapuščene, samo še ruševine so, teren pa je nepristopen, prava džungla,« je povedal reševalec.

Tistega dne je bila Kolpa zaradi obilnega dežja visoka tudi do štiri metre. V skupini je bilo 11 migrantov, kje je preostalih pet, nihče ne ve. To je sicer že druga podobna tragedija na Kolpi v osmih dneh.