Slovenke s tem dejanjem presenetile vse na hrvaški obali, na koncu pristale v medijih

Prišle so na počitnice, mimogrede pa še malo pospravile eno od plaž na otoku Pag. Hrvaški medij Morski.hr piše o štirih prijateljicah iz Slovenije, ki so očistile del plaže Čista pri Kolanu in hrib nad njo.

»S seboj smo imele le štiri vreče za smeti. Če bi jih imele deset, bi vse napolnile. Našle smo veliko najlona, vrečk, pokrovčkov, steklenic, razpršil, plastičnih posod, kup vžigalnikov, cigaret, vrvi, plastičnih mrež, napihljivih obročev za otroke,« je za portal povedala Tanja Skok, ki je s prijateljicami pripotovala na Pag iz Kopra in Izole.

Dejala je, da ne čistijo prvič, so pa prvič fotografirale čiščenje, da bi k temu spodbudile druge in jim pokazale, koliko smeti leži na plažah.

Slovenka je za Morski.hr domačin posredovala tudi sporočilo: »Če bi vsaj nekdo, ki mu je mar, na tiste divje plaže postavil zabojnik z vrečami za smeti, bi bilo morda takih akcij še več.«