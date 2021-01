Slovenka na Hrvaškem javnost šokirala z objavo o poskusu posilstva

»Prišel je voznik in me naskočil«



Kličejo spremembe po zakonodaji

Potem ko je beograjska igralka Milena Radulović nedavno za posilstvo obtožila beograjskega profesorja in režiserja Miroslava Aleksića, so številne ženske iz držav nekdanje Jugoslavije razkrile svoje izkušnje na spletnih omrežjih, denimo na strani Nisam tražila (Nisem hotela) na facebooku. O svojih izkušnjah so anonimno ali z imenom in priimkom pričale tudi mnoge ženske na Hrvaškem.



Spolno nadlegovanje so na Hrvaškem prijavile tudi številne študentke. Doslej so pristojni prejeli 24 prijav zaradi spolnega nadlegovanja proti profesorjem na zagrebški akademiji za dramske umetnosti, je potrdila dekanica akademije Franka Perković Gamulin. Na vprašanje, zakaj so bile žrtve spolnega nadlegovanja tiho in o tem niso govorile, ko se je nasilje zgodilo, pa je odgovorila, da »bodo govorile, ko bodo na to pripravljene«.

Na Hrvaškem vse več žensk objavlja travmatične izkušnje zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja. Med njimi je tudi poslanka SDP, ki je prva pripadnica slovenske skupnosti v hrvaškem parlamentu. Kot je dejala, jo je med študijem v Mariboru pred 30 leti poskusil posiliti voznik rešilca, ki bi jo moral peljati k zdravniku.Poslanka je svojo travmatično zgodbo razkrila med napovedjo SDP, da bodo v parlamentarni postopek znova poslali predlog sprememb kazenskega zakona, s katerimi zahtevajo, da tožilstvo po uradni dolžnosti sproži postopek za vsako kaznivo dejanje spolnega nadlegovanja, in ne da bi to morale storiti žrtve spolnega nasilja. »Iz osebne izkušnje lahko povem, da me je kot študentko v Mariboru na poti do bolnišnice v rešilcu poskusil posiliti voznik. O tem takrat nisem govorila, primera tudi nisem prijavila.«Za današnji Jutarnji list je Antolić Vuporova povedala, da je kot študentka v Mariboru imela hude bolečine v trebuhu in je poklicala rešilca. »Voznik je prišel in me je naskočil, medtem ko sem bila omamljena zaradi bolečin. In v šoku, da me je naskočila oseba tam, kjer pričakuješ varnost.« Dodala je, da se je agresivno branila in voznik se je umaknil. Prepričana je, da se ne bi rešila, če se ne bi odločno uprla. »Ko danes razmišljam o tem, se mi zdi, da je obupal, ker je bil v službenem vozilu in se ne bi izmuznil brez ovadb. Ta človek ima danes okoli 80 let. Ne vem, ali je živ.« Zaveda se tudi, da bi morala napadalca takoj prijaviti, da bi preprečila podobne napade na druge ženske, saj ne verjame, da je bila edina žrtev.Poslanka meni, da je treba nujno spremeniti vzdušje v hrvaški družbi glede spolnega nasilja, pa tudi hrvaško zakonodajo. Prizadeva si za hitre zakonske spremembe, predvsem glede podaljšanja rokov, v katerih je možno prijaviti spolno nasilje, in glede zagotavljanja sojenja v razumnem roku. »Treba je tudi zavarovati žrtev, da se ne bi več srečala z napadalcem.«