Slovenka, ki dela v porodnišnici, zgrožena: Ne morem več

Slovenka, ki dela v eni od porodnišnic v Švici, je na twitterju zgroženo opisala pripetljaj z delovnega mesta, ko so sprejeli pacientko v porodnišnico. Porodnica je v okvirček za »želje za porod« napisala zgolj to, da ne želi obveznih zaščitnih mask ali covid testa, je zapisala tamkajšnja zaposlena. Dodala je: »Ugibajte, kdo je na vsej ginekologiji in porodništvu trenutno edini pozitiven na covid. Ne morem več, res ne morem več,« je zgroženo zapisala Slovenka.

V Švici so epidemiološke razmere stabilne, zato tam nimajo obveznega PCT-pogoja pred vstopom v bolnišnico, pravi tam zaposlena Slovenka. Porodnica je masko sicer nosila. Porodnice res niso testirali, a ker je kmalu razvila klinično sliko okužbe, so jo morali testirati, da bi zaščitili ostale porodnice. »Dobila je vročino, boleče grlo in nahod. In prijazno smo ji razložili, da bi bilo dobro narediti test, preden iščemo ostale vzroke,« je ozadje zgodbe pojasnila zaposlena.

Vsem nosečnicam je poslala apel, naj se cepijo proti covidu19. »V Angliji približno petino pacientov na zunajtelesni membranski oksigenaciji (ECMO) predstavljajo necepljene nosečnice. Tudi če potek ni tako hud, je covid v nosečnosti res neprijeten. Za sabo potegne dosti zdravstvenih posledic, tudi za otroka. Nosečnice s hujšim potekom bodo pogosteje po nepotrebnem potrebovale carski rez, ločene bodo od otroka, izolirane od svojcev, dojenje verjetno ne bo več mogoče, otrok bo vsaj prve dni preživel brez mame. Res neugodno. Dajmo vsi zaščititi nosečnice, da bo tega čim manj,« svetuje.

Vsem nosečnicam še predlaga, naj se ne zaščitijo le s cepljenjem, temveč tudi z omejitvijo stikov. »Gre za nekaj mesecev, sploh zadnjega pred porodom. Naj se izolirajo, kolikor se le da, naj se cepijo partnerji. Naj v trgovino hodi partner. Naj vzamejo za ta čas otroke iz vrtcev. Naj ne hodijo na obiske, ne uporabljajo javnega prevoza. Res ni vredno!« svari.