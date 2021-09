Slovenijo uvrstili na seznam nevarnih držav

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v ponedeljek dopolnil seznam držav, kamor zaradi pandemije koronavirusa ni varno potovati. Na njem je zdaj tudi Slovenija. CDC opozarja Američane, ki mislijo vseeno obiskati države s seznama, naj se prej cepijo proti koronavirusu.



Na seznam držav v četrti kategoriji, ki predstavlja visoko tveganje za okužbo s koronavirusom, je CDC v ponedeljek med drugim dodal še Srbijo, Albanijo, Litvo, Grenado in Belize. Izrael je na seznamu že od 9. avgusta, tokrat so dodali še Gazo in Zahodni breg.



CDC opozarja, da tudi polno cepljene osebe, ki potujejo v države z omenjenega seznama, tvegajo okužbo s koronavirusom, zato jim priporoča, naj nosijo maske in ohranjajo varnostno razdaljo.



Cepljenim osebam po prihodu v ZDA še vedno ni treba v karanteno, vendar morajo imeti negativen test za koronavirus, ki ni starejši od treh dni, ali pa dokaz, da so preboleli covid v 90 dneh do prihoda.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: