Slovenija jih je poslala v Ukrajino, Rusi vse uničili: objavili posnetek uničenja (VIDEO)

Rusi so zaplenili prve oklepnike BVP M-80, ki jih je Slovenija junija letos donirala Ukrajini. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, ki prikazuje uničeno ukrajinsko bojno opremo, predvsem bojna vozila pehote, oklepnike in huskije MRAAP britanske izdelave, ki so jih Slovenija, Nizozemska in Velika Britanija donirale Ukrajini, poročajo srbski mediji.

Posnetek naj bi bil posnet pri Hersonu. Na njem je mogoče videti uničeno oklepno tehniko ukrajinske vojske, natančneje bataljona Kraken, skrajne nacionalistične formacije. Poleg BVP M-80 video prikazuje tudi oklepna transporterja YPR-765 in MRAP Huski britanske proizvodnje, ki ju je država podarila vladi v Kijevu.

Od celotne oklepne kolone jo je najbolje odnesel jugoslovanski BMP M-80, ki ga je Slovenija Ukrajini podarila konec junija letos. Gre za 35 vozil starejše serije z motorjem znamke Hispano-Suiza HS-115 s 191 kW, ki so ostala iz dediščine nekdanje JLA.

Vozila so bila spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. Logistične težave so preprečevale hitrejšo odpravo proti Ukrajini, po vsej verjetnosti zaradi odločitve Madžarske o prepovedi prevoza orožja čez njeno ozemlje.

Slovenija naj bi v zameno za donacijo od ZDA dobila dobropis. Uporabila ga bo za opremo, ki jo Slovenska vojska potrebuje pri svojem delovanju.