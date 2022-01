Slovenija izgublja letaske povezave

Nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air bo začasno prenehal poslovati v Ljubljani in sicer od začetka februarja do sredine marca. Po prekinitvi linije Charleroi – Ljubljana prejšnji teden bo letalski prevoznik s 4. februarjem ustavil lete na nedavno uvedeni liniji do letališča London Luton. Storitve bodo obnovljene na začetku poletne sezone 2022, 29. marca kar se tiče angleške prestolnice, medtem ko naj bi se operacije v belgijsko mesto Charleroi nadaljevale 11. marca, čeprav se to lahko še spremeni. Ljubljana bo prav tako brez direktnih letalskih povezav z Brusljem saj jih omenjeni letalski prevoznik prekinja med 7. januarjem in 11. marcem.

Wizz Air je tako drugi letalski prevoznik, ki se je začasno umaknil s slovenskega trga zaradi naraščajočega števila primerov Covid-19 po državi in upadajočega povpraševanja. Brussels Airlines se je umaknil tudi v začetku tega meseca, medtem ko so številni drugi prevozniki, vključno z Lufthanso in Swiss, zmanjšali svoje frekvence, poroča spletni portal Exyuaviation.