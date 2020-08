Slovenec poslal letalo po Putinovega kritika

Cinema for Peace je neprofitna organizacija, ki si ob pomoči aktivistov in borcev za človekove pravice prizadeva okrepiti družbeno vlogo filmov, s sedežem v Berlinu. Leta 2002 jo je ustanovil slovenski aktivist in filmski producent Jaka Bizilj.



Za podobno potezo je v Ljubljani rojeni 48-letnik poskrbel že leta 2018 in organiziral zdravljenje za aktivista skupine Pussy Riot Pjotra Veržilova, ki je prav tako kazal znake zastrupitve.

Niso našli sledi strupa

Iz Nemčije je danes poletelo letalo po ruskega opozicijskega aktivista, ki je zaradi domnevne zastrupitve v komi in ga zdravijo v bolnišnici v Omsku. Vendar pa ruski zdravniki premestitve za zdaj ne dovolijo.Premestitvi nasprotujejo, ker naj bi bilo zdravstveno stanje ostrega kritikaprešibko. Tiskovna predstavnica Navalnijapa jim je medtem očitala, da s tem neposredno ogrožajo njegovo življenje. »Smrtno nevarno je, da ostane v bolnišnici v Omsku,« je dejala.Letalo, s katerim naj bi ga premestili v bolnišnico v Berlinu, je sicer poslala neprofitna organizacija Cinema for Peace, katere vodja je slovenski aktivist in filmski producentKot je pojasnil za nemško tiskovno agencijo, so pred tem dobili vsa potrebna dovoljenja za premestitev Navalnija in bi lahko v berlinsko bolnišnico Charite prispel že danes.Medtem pa so zdravniki iz bolnišnice v ruskem Omsku sporočili, da niso našli dokazov, da bi bil Navalni zastrupljen. Po preiskavi krvi in urina namreč niso odkrili nikakršnih sledi strupa. »V njegovem organizmu nismo našli strupov ali sledi strupov. Predvidevam, da je diagnoza zastrupitve še vedno v naših mislih, toda menimo, da bolnik ni bil zastrupljen,« je povedal namestnik glavnega zdravnikaDodal je še, da tako rekoč že imajo diagnozo, ki so jo posredovali njegovi družini. Glede premestitve v Nemčijo je pojasnil, da bolnikovo stanje ni stabilno in da pot odsvetujejo.Navalni se je v četrtek na letalu iz Sibirije proti Moskvi začel nenadoma zelo slabo počutiti . Letalo je nato zasilno pristalo, njega pa so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Omsku, kjer so ga namestili na intenzivno nego oddelka za toksikologijo. Domnevajo, da se je zastrupil s čajem.