Slovenec na Hrvaškem jih je vznemirjal s svojim prihodom (FOTO)

Hrvaški mediji so pisali o Slovencu, ki je z audijem novomeških registrskih oznak parkiral v strogo varovanem predelu naravnega parka Vransko jezero kljub opozorilnim tablam, da tam niti gibanje ni dovoljeno, kaj šele vožnja z avtomobilom.Fotografijo nepravilno parkiranega avtomobila so objavili na facebooku parka. »Prosimo vas, da ob obisku zaščitenih območij upoštevate omejitve gibanja na strogo varovanem območju. Informativne table so postavljene, da se ve, česa v parku ni dovoljeno početi. V tem primeru je zasebno vozilo tudi onemogočilo prehod službenim vozilom javne ustanove. Prosimo lastnika, da vozilo čim prej umakne,« so sporočili.Nekaj minut po objavi vozila ni bilo več. Direktor parkaje za 24ur povedal, da ne ve, ali je lastnik objavo videl ali ne, je pa poudaril, da je predel, kjer je parkiral, ornitološki rezervat, kjer je obiskovalcem brez prisotnosti zaposlenih vstop prepovedan. Tam namreč živi okoli 250 vrst ptic, zato je Katičen ljudi pozval, naj jih s svojim ravnanjem ne vznemirjajo.