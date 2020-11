Slovencu kazen na Hrvaškem, rušiti bo moral črno gradnjo

Hrvaški mediji so se razpisali o primeru Slovenca, ki je bil kaznovan zaradi zamude z rušenjem črne gradnje, ki mu je ni uspelo odstraniti zaradi pandemije novega koronavirusa.



Franz Atelšek iz Mengša zaradi pandemije covida 19 ni pravočasno odstranil svoje črne gradnje v Valbandonu blizu Pulja, zato je moral plačati 30.000 kun (4.000 evrov) kazni. Zaradi epidemije pa bo lahko znova zamudil roke za rušenje na črno zgrajene počitniške hiše, za kar mu inšpektorji grozijo z novo denarno kaznijo.



»Zaradi stroškov obžalujem, da sem gradil objekt brez dovoljenja, ker moram prihajati iz Slovenije, da bi porušil počitniško hišo. Ni enostavno, ker se v času pandemije v hrvaški Istri lahko zadržim zgolj 48 ur, če ne želim v samoizolacijo,« je povedal Atelšek za današnjo izdajo časnika Jutarnji list. Dobil papirje, a ... Atelšek je še v 80. letih prejšnjega stoletja v Valbandonu na črno zgradil dve stanovanjski hišici z ravnima strehama, veliki okoli 40 kvadratnih metrov. Hiški, v katerih z družino počitnikuje že 38 let, sta od morja oddaljeni 300 metrov in imata pogled na Brijone. V velikem valu legalizacije črnih gradenj na Hrvaškem je pred nekaj leti zaprosil za dovoljenje tudi za svoja objekta. Leta 2017 pa se je odločil manjša objekta združiti pod eno streho, da bi dobil večjo počitniško hišo. Prizna, da je naredil napako, ker za takšen poseg ni imel dovoljenja.



Hrvaška gradbena inšpekcija je marca letos zahtevala, da objekt odstrani v 90 do 120 dneh. Zaradi covida 19 spomladi mi mogel na Hrvaško, poleti pa gradbena dela niso dovoljenja, zato je zamudil roke in plačal 4.000 evrov kazni. »Da ne bi ponovno plačal kazni, sem se odločil vrniti objekt v prvotno stanje,« je dejal. Pomagati mu bodo morali domačini Pričakuje, da bo prihodnji teden končno dobil potrdilo o legalizaciji hišk ter da bo lahko še naprej preživljal počitnice v Valbandonu. Pravi, da je že porušil del črne gradnje in da bo nadaljeval čez nekaj dni. Meni, da bo moral poiskati pomoč domačinov, ker nihče iz Slovenije ne more priti, da bi mu pomagal. Nima pa denarja, da bi najel gradbeno podjetje.



Na hrvaškem državnem inšpektoratu so za Jutarnji list potrdili, da je slovenski upokojenec začel odstranjevati črno gradnjo. Dodali so, da je v počitniškem naselju pri Valbandonu še nekaj objektov, ki niso dobili potrdila o legalizaciji. Glas Istre: Pretiraval je Glas Istre pa piše, da so številni ob hrvaški obali lesene hišice ali vikende spremenili v razkošne bungalove, nekateri pa so pri tem pretiravali in hišice dvignili v višino, ne meneč se na gabarite, s tem pa močno izstopajo. Inšpekciji so ta področja dobro znana. Eden takih, ki je pretiraval, je tudi Atelšek, ki se je zdaj moral vrniti, da bo porušil svoj dom, pišejo. »Največja težava je, ker prazen prostor med desno hiško in levo barako ni bil vrisan. Prej je bil ta vmesni prostor pod nadstreškom. V papirjih za legalizacijo je bil označen cel prostor, torej obe hišici in prostor med njima. Mislil sem, da je ta cel prostor legaliziran in da lahko gradim, zdaj pa moram rušiti hišo,« citirajo upokojenca, ob tem pa dodajajo, da njegovo pojasnilo, zakaj je ilegalno gradil, žali zdrav razum.