Slovenci vpleteni v ropanje hrvaškega morja? (VIDEO)

Prebivalci Paga se zadnje dni čudijo dogajanju na svojem otoku. Njim nepoznani ljudje so na čolnih lovili morske ježke, nato pa jih naložili v hladilnike na tovornjakih s slovenskimi registrskimi oznakami in odpeljali.Lovce na ježe so prebivalci Raba, ki so nad takšnim početjem ogorčeni, prijavili policiji. Portal kalelargainfo.hr je objavil videoposnetek dogajanja, ki ga je posnel prebivalec mesta Pag. Zmotilo ga je, da ježe odvažajo v ogromnih količinah in s tem po njegovem mnenuju povzročajo pravo uničenje: »S tremi čolni lovijo ježe. Ne vem, kaj z njimi delajo, verjetno jih komu prodajajo, restavracijam v tujini,« je povedal za omenjeni hrvaški portal in dodal, da bi morale oblasti to preveriti, češ da gotovo ni v skladu z zakonodajo.Dogajanje je prijavil policiji, ki ji je povedal, da so storilci iz morja povlekli na stotine košev z ježi.Vir: kalelargainfo.hr