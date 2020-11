Slovenci v Rovinju v županovi nemilosti: Bahavi in agresivni so

Župan Rovinja Marko Paliaga je napovedal konec črnograditeljem in investitorjem, ki ne spoštujejo prostorskih načrtov in ustreznih dovoljenj. Po poročanju Jutarnjega je povedal, da so istrske občine podpisale deklaracijo in zaprosile pristojno ministrstvo za dovoljenje, da same nadzorujejo in ukrepajo v primeru nedovoljenih gradenj.



Paliaga je zaskrbljen, saj se je začelo govoriti o drugem valu legalizacije črnih gradenj. »Verjetno se tudi zato dogajajo neverjetne situacije, ko se na kmetijskih zemljiščih postavljajo šotori, tende in veliki senčniki, zaradi katerih naj bi vilo vse skupaj videti, kot da tukaj že stoji nek objekt. Območja snemamo z droni in ne moremo verjeti, kaj se dogaja. Lastniki ozemelj to delajo namerno,« pravi in doda, so v večini tisti, ki to počnejo tujci.



S prstom je pokazal na Slovence, Italijane in Avstrijce. »Najagresivnejši so, bahati in ne spoštujejo našega prostora. Sem edini manjšinski župan na Hrvaškem, Slovenec sem. Zato lahko povsem legitimno rečem, da sem razočaran nad slovensko politiko in nad tem, kako postopajo v primeru nedovoljenih gradenj v Istri. Razočaran sem nad njihovim odnosom do nas,« je dejal in dodal, da ne more verjeti, kako neodgovorno in brezobzirno se Slovenci obnašajo do Hrvaškega ozemlja.

V Sloveniji bi šli v zapor

»Ta naša Istra ni samo naša, je tudi njihova, vse do meje s Trstom. Namesto, da bi se povezali in koordinirano ščitili našo naravo, oni ne spoštujejo pravil in vse uničujejo. Mislim, da Slovenci delajo v Istri veliko škodo. To so pokazali na Crvenem vrhu, v Dugi uvali, Barbarigi … Pozivam Hrvate, da si v Barbarigi ogledajo, kako so tujci uničili naše ozemlje.«



Dejal je še, da se trudijo, delajo študije in preučujejo, kako bi najbolje izkoristili prostor, potem pa pride Slovenec in mimo zakona zgradi vikend, kjer ne bi smel in ne zgodi se nič. Za konec je še pristavil, da je kazen za takšno uničevanje okolja v Sloveniji zapor, a »tukaj takšno bahanje nima konca, saj se ne kaznuje.«