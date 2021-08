Preobrat pri zdravljenju covid-19: pri raziskavi sodelovali Slovenci

Izraelski in hrvaški znanstveniki so prišli do pomembnega odkritja, ki bi lahko pomenilo preobrat pri zdravljenju covida 19.



Že maja so hrvaški profesor Dragan Primorac in njegova ekipa objavili rezultate uspešnega zdravljenja pacienta s težko klinično sliko. Zdravili so ga z mezenhimskimi matičnimi celicami, sedaj pa so izraelski znanstveniki iz Bonus BioGroupa potrdili enak terapevtski učinek pri takšnem zdravljenju.



Primorac in njegova ekipa so skupaj z znanstveniki iz slovenskega biotehnološkega podjetja Educell in Biobanka objavili študijo primera uspešnega eksperimentalnega zdravljenja bolnika v Splitu s težjo obliko covida 19 in sindromom akutne dihalne stiske (ARDS) kot glavnim zapletom pri tej bolezni. Po uspešni presaditvi mezenhimskimi matičnih celic in bolnišničnem zdravljenju so bolnika poslali na zdravljenje domov, kjer je uspešno okreval brez izrazitih stranskih učinkov po terapiji.



Sedaj je izraelsko ministrstvo za zdravje odobrilo inovativno obliko obliko zdravljenja z aktiviranjem mezenhimskimi matičnih celic, ki jih pridobijo iz maščobnega tkiva, kar je močno odjeknilo v znanstvenih krogih. Ministrstvo je odločitev sprejelo, ko so preliminarni rezultati pokazali, da je 15 od 17 pacientov s težko obliko covida-19 odpustili iz bolnišnice dan zatem, ko so prejeli zadnjo dozo terapije. Rezultati so pokazali občutno zmanjšanje (za 40 odstotkov) vnetja pljuč in to prvih pet dni po zadnji dozi zdravljenja. Poleg tega so opazili, da se je pri pacientih višina kisika v krvi povišala za 95 odstotkov ter da se je delovanje pljuč vrnilo na normalno mesec dni po zdravljenju. Naslednja faza raziskave bo vključevala najmanj 50 pacientov.



​Ugotovitve Izraelcev so skoraj identične ugotovitvam Primorca s slovenskimi sodelavci.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: