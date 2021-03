Slovaški covidni bolniki na zdravljenje na Poljsko in v Nemčijo

Slovaška, ki je močno prizadeta v pandemiji covida 19, je poslala prve covidne bolnike na zdravljenje na Poljsko in v Nemčijo. Na Poljsko so poslali tri, v Nemčijo pa dva, je v soboto sporočil namestnik zdravstvenega ministra Waldemar Kraška. Vsi, ki so jih poslali v tujino, so v težkem zdravstvenem položaju in potrebujejo pomoč medicinskega ventilatorja. Kot je napovedal, bodo še nekaj covidnih bolnikov v Nemčijo in na Poljsko poslali v prihodnjih dneh. V obeh državah so ponudili pomoč za po 10slovaških bolnikov. Poleg tega naj bi svoje covidne bolnike na Poljsko poslala tudi Češka.



Slovaški premier Igor Matović je danes sporočil, da je Slovaška od Francije prejela 15.000 odmerkov cepiva proti covidu 19. Gre za cepivo proizvajalca AstraZeneca, donacijo pa je Matovič označil za veliko gesto prijateljstva do Slovaške, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.



Slovaška, država z nekaj manj kot 5,5 milijona prebivalcev, v zadnjih sedmih dneh po podatkih zdravstvenega ministrstva beleži 2400 novih primerov okužbe s koronavirusom dnevno. Poleg tega ima najvišjo stopnjo umrljivosti zaradi covida 19 (v zadnjih 14 dneh 24,09 smrti na 100.000 prebivalcev). Druga najbolj prizadeta država po tem kriteriju je sosednja Češka, kjer v istem obdobju beležijo 22,52 smrti na 100.000 prebivalcev. Na Slovaškem so danes prvič uradno potrdili prisotnost južnoafriške različice koronavirusa. Kot so sporočili z zdravstvenega ministrstva, so to različico odkrili pri dveh osebah, od katerih je bila ena pred kratkim v tujini.

Češka pod hudim pritiskom, v bolnišnicah ni več prostora Na Češkem so bolnišnice že več dni prenapolnjene s covidnimi bolniki, zaradi česar so več držav zaprosili za pomoč in njihov sprejem. Vendar pa v prihodnjem tednu pričakujejo še dodaten pritisk bolnikov, zlasti tistih, ki bodo potrebovali intenzivno nego.

