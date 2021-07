Slovaška za necepljene uvaja 14-dnevno karanteno

Slovaška je zaradi hitrega širjenja različice delta novega koronavirusa zaostrila pogoje za vstop v državo. Od 9. julija bodo morali vsi, ki niso cepljeni, po prihodu v državo ostati 14 dni v karanteni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Karanteno bo mogoče prekiniti peti dan z negativnim PCR-testom, je sklenila vlada v Bratislavi.



Tisti potniki, ki so v celoti cepljeni, so iz ukrepa izvzeti. Prav tako ne bo veljal za tranzitne potnike, ki pa se bodo morali držati vnaprej določene poti čez državo.



Zaradi spremembe režima na meji so najbolj razočarani na Češkem, saj številni Čehi počitnice preživljajo v gorovju Visoke Tatre. Sicer pa se je zdaj izvedelo, da bo Slovaška Rusiji vrnila 160.000 neporabljenih odmerkov cepiva sputnik V, saj zanj med Slovaki ni zanimanja. Rusija naj bi cepivo odkupila po ceni 8,40 evra za odmerek. Rusko cepivo sicer še nima uradne odobritve Evropske agencije za zdravila.



Doslej se je z ruskim cepivom na Slovaškem cepilo le dobrih 10.000 ljudi.

