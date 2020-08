Slone bodo zdravili s travo

Varšavska veterinarka Agnieszka Czujkowska bo slone zdravila z marihuano.

Letošnje leto je bilo za Fredzio, mlado samico afriškega slona v varšavskem živalskem vrtu, izjemno zahtevno. Temu je botrovala marčevska smrt Erne, največje in najstarejše samice. V živalskem vrtu so opazili takojšnjo spremembo v Fredzijinem vedenju. »Fredzia se je začela odzivati čudno,« je za BBC povedala, vodja oddelka za rehabilitacijo živali v varšavskem živalskem vrtu. »Prav videlo se je, kako je žalovala in bila depresivna.« Fredzia je pokazala jasne znake stresa: pri slonih lahko traja mesece ali celo leta, da se spopadejo in pomirijo z izgubo starejšega ter se jim povrne harmoničen in čredni občutek.Prav zato so v živalskem vrtu že napovedali, da bodo poskušali proučiti, kako medicinska marihuana vpliva na zmanjševanje stresa pri slonih. V svetu se že uporablja pri psih in konjih, »zdaj pa jo bomo prvič preizkusili tudi pri slonih«, je povedala veterinarka Czujkowskova. Trem slonom bodo dali namreč tekoče odmerke visokokoncentriranega kanabinoida CBD. Kot je pojasnila, ta ne povzroča evforije in nima stranskih učinkov za jetra in ledvice. »Gre za poskus, da bi našli nove naravne alternative obstoječim metodam zdravljenja stresa, še zlasti s farmakološkimi sredstvi,« je dodala Czujkowskova.Na slonih bodo spremljali raven hormonov in opazovali njihovo vedenje. Da bi lahko podali primerne rezultate, bosta potrebni vsaj dve leti. Če pa bodo ti rezultati le pokazali, da je tovrstna terapija uspešna, jo bodo začeli uporabljati tudi pri drugih živalih, ki jih imajo v ujetništvu, je še napovedala veterinarka.»V nasprotju s predstavami nekaterih pa sloni ne bodo uporabljali pip za kajenje trave, prav tako ne bodo dobivali velikih sodov z marihuano,« je končala v smehu.