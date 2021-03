Slika van Gogha prvič na ogled

13 milijonov je odštel anonimni kupec.

Prodali so jo kar dvakrat, a samo enkrat zares: mojstrovina nizozemskega slikarjaz naslovom Prizor z ulice na Montmartru je na dražbi avkcijske hiše Sotheby's iztržila dobrih trinajst milijonov, slika pa je bila pred prodajo sploh prvič na ogled javnosti.Umetnina, ki je nastala leta 1887, je bila namreč več kot stoletje varno shranjena v zasebni zbirki francoske družine, strokovnjaki pa so jo ocenjevali na pet do osem milijonov evrov. A ponudbe prek spleta so kar deževale in kmalu je postalo jasno, da bo nizozemski impresionist spet presegel pričakovanja. Sprva so organizatorji osupnili, saj jih je dosegel podatek, da je sliko nekdo kupil za štirinajst milijonov, a se je izkazalo, da se je zgodila napaka pri zbiranju ponudb, zato so postopek ponovili, v drugo pa je bil končni znesek nekoliko nižji, a kljub temu osupljiv.Slika namreč ni veljala za vrhunec van Goghovega opusa, javnost pa jo je do zdaj poznala le prek črno-bele fotografije. Prizor z ulice v Montmartru, ki je bil med nastankom umetnine še povsem podeželski, je obarvan v slikarjevih značilnih rumeno rjavih odtenkih, izstopa pa rdeča zastava na strehi mlina. V ospredju so par na sprehodu in otroka pri igri ob leseni ograji, delo pa je eno od 200, ki so nastala v avtorjevem pariškem obdobju, in ponazarja njegovo zbliževanje z ekspresionizmom, poroča STA.Kupce je nedvomno pritegnilo dejstvo, da so van Goghove upodobitve Montmartra zelo redke, slika, ki odstopa od Nizozemčevega značilnega sloga, pa je bila dolgo stoletje skrivnost.